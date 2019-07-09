09 июля, вторник
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Хакеры заразили сайт МКЖД банковским трояном

Хакеры использовали официальный сайт Московской кольцевой железной дороги (МКЖД) для распространения банковского вируса, заражавшего тысячи компьютеров по всему миру, в том числе и в России, с целью хищения денег, сообщили РБК в «Лаборатории Касперского».

Как заявили изданию в пресс-службе антивирусной компании, 8 июля на сайте МКЖД была выявлена активность известного банковского трояна Panda. «Лаборатория Касперского» выяснила, что сайт был заражен с прошлых выходных, а под угрозой оказались компьютеры со всего мира. На российский сегмент пришлось 27% всех предпринятых атак.

Как объяснил РБК представитель «Лаборатории Касперского», с помощью трояна Panda хакеры могут получить полный контроль над заряженным компьютером и вывести деньги жертвы сразу несколькими способами. Кроме того, имея функцию удаленного администрирования устройства, вирус Panda особо опасен, если заражение компьютера произошло в финансовой компании.

Сейчас «Лаборатория Касперского» совместно с Департаментом информационных технологий Москвы устранили проблему с сайтом МКЖД. При этом поисковая система Google, которая также ранее зафиксировала хакерскую атаку, до сих пор предупреждает пользователей о взломе сайта.

О том, как в конце прошлого года хакеры взломали Московскую канатную дорогу и потребовали выкуп в биткойнах, читайте в материале “Ъ FM”.

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