В водоканале проходят обыски по уголовному делу об уклонении от налогов События предполагаемого преступления относятся к 2013 году

Как сообщили “Ъ-Приволжье” в Следственном управлении СК РФ по Нижегородской области, в АО «Нижегородский водоканал» (учредитель – администрация Нижнего Новгорода) проходят обыски. Следственные действия связан с возбужденным уголовным делом по факту уклонения предприятием от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) на сумму 65,8 млн руб. в 2013 году.

Речь идет о том периоде, когда нижегородским водоканалом руководил бывший заместитель губернатора Александр Байер. Следствие полагает, что менеджмент водоканала подписал и направил в налоговую заведомо недостоверную декларацию с ложными данными. В апреле 2018 года, когда стало известно о возбужденном уголовном деле, Александр Байер еще будучи заместителем губернатора по ЖКХ подал в отставку.

Заместитель директора нижегородского водоканала Сергей Белов не смог ответить на вопрос издания об обысках на предприятии, пояснив что находится на выезде. На вопрос, слышал ли господин Белов об обысках, он ответил: «Нет, ничего не могу сказать».

В нижегородском водоканале „Ъ-Приволжье“ сообщили, что представители правоохранительных органов проводят проверку, не связанную с изъятием документов. «Нижегородский водоканал оказывает полное содействие и сотрудничает с представителями правоохранительных органов», – добавили на предприятии.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Приволжье” «Водоканал дал налоговую течь».

Александра Викулова, Анастасия Еремина