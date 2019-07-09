Кредитным историям урезают сроки

Регионы просят сократить кредитную историю граждан: законопроект, снижающий срок хранения информации о заемщиках с десяти до трех лет, внесен в Госдуму. Инициатива принадлежит парламентариям Северной Осетии. Необходимость подобных мер они объяснили заботой о тех, кому плохая кредитная история мешает устроиться на работу. Чем может обернуться такое предложение для соискателей, банков и заемщиков? Разбирался Григорий Колганов.

Низкая платежная дисциплина в прошлом мешает гражданину трудоустроиться, ведь работодатель получил доступ к кредитной истории соискателя, сетуют североосетинские депутаты. При этом причиной просрочки могло стать сокращение штата или задержка зарплаты. Получается замкнутый круг — не платил, потому что потерял работу, а найти новую трудно, потому что не платил.

Логика вроде бы просматривается, но юристу практики имущественных отношений компании «Амулекс» Виктории Соколовой она кажется надуманной. По ее словам, официально отказать в трудоустройстве из-за плохой кредитной истории нельзя, так что защитить соискателей вряд ли удастся: «Статья 64 Трудового кодекса разрешает гражданам письменно запрашивать сведения о причинах отказа в приеме на работу. И если вдруг такое решение действительно связано с тем, что соискатель имеет задолженность по займу или плохую кредитную историю, это можно оспорить в суде. Поэтому вряд ли какой-то работодатель признается в том, что он не взял работника именно по этой причине».

У многих игроков финансового рынка идея североосетинского парламента вызвала, мягко говоря, недоумение. Сейчас просвещенные заемщики в преддверии большого кредита, например, ипотеки берут на себя обязательства поменьше, исправно платят, формируя хорошую историю, и получают выгодные условия. Если сократить срок хранения информации до трех лет, такие образцы дисциплины станут невидимы для банков, отмечает замгендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников: «Когда человек исправно платит по кредиту, гасит его в срок, и информация о нем имеется в Бюро кредитных историй, то он может претендовать на хорошие суммы и ставку в последующем.

Если информации по нему нет, то фактически банки будут оценивать информацию о заемщике на основе того, что он подал в качестве заявки, а там уже "черный ящик"».

Банки, кажется, тоже не рады такой вынужденной кредитной близорукости. Объективно оценить платежную дисциплину гражданина по трем годам истории довольно сложно, говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, а, значит, недобросовестные заемщики смогут чаще получать деньги в долг, объем просрочки вырастет, а положение небольших банков пошатнется: «В первую очередь, это повышает кредитные риски, ведь означает, что банк может предоставить заем непорядочному человеку. Это скажется и на вкладчиках, кстати, которые пострадают от того, что завалятся их кредитные организации из-за некачественной информации».

Впрочем, не все банкиры разделяют эти опасения. Например, управляющий директор Абсолют-банка Иван Любименко говорит, что зачастую финансовые организации и сейчас не заглядывают в историю клиента дальше трех лет. По его словам, условия кредита формируют другие факторы: «Глобально это не создаст проблемы с точки зрения выявления качественных и некачественных заемщиков, потому что это далеко не единственный критерий. Ведь, например, пять лет назад человек мог иметь одну работу, но ситуация изменилась, и не факт, что в лучшую сторону. Это более важно с точки зрения принятия решения, чем то, что было когда-то давно».

А вот Центробанк, похоже, в числе противников инициативы. Как пишет «Ъ», регулятор тоже опасается снижения качества оценки заемщика. Куда больше ЦБ нравится альтернативный документ от федеральных депутатов, который сокращает срок кредитной истории до семи лет. На фоне радикальной идеи из региона этот взвешенный подход вряд ли вызовет недовольство игроков рынка. Так что предложение североосетинских парламентариев поступило как нельзя кстати.

По данным РИА «Рейтинг», в прошлом году объем просроченной задолженности россиян уменьшился на 89 млрд руб. и составил 760 млрд руб. Однако в Северной Осетии-Алании она, напротив, выросла: в республике практически каждый десятый кредит не возвращается вовремя.