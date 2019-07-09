Промышленность доросла до кластера

Власти Свердловской и Челябинской областей, а также Башкирии договорились о создании Уральского промышленного кластера. По их мнению, он повысит инвестиционную активность регионов и позволит создавать импортозамещающую продукцию, для которой будет обеспечен выход на новые рынки. Эксперты отмечают, что сегодня уральские регионы все чаще объединяются для развития промышленности.



Соглашение о создании Уральского промышленного кластера на международной выставке «Иннопром-2019» подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, а также и.о. заместителя премьер-министра Башкирии Раиф Абдразимов и директор управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин.

По мнению господина Куйвашева, новый инструмент позволит объединить силы регионов в промышленной сфере и увеличить объемы производства. «Кластер позволит комплексно решать вопросы в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов. В рамках промышленного кластера будут созданы новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечен ее выход на внешние рынки»,— сообщил он. Правда, подробности проекта региональные власти обсуждать не стали.

Напомним, тема международной выставки «Иннопром-2019» — «Цифровое производство: интегрированные решения». В этом году она проходит с 8 по 11 июля, страна-партнер — Турецкая Республика. На выставку прибыл министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ожидается, что 9 июля ее посетит президент России Владимир Путин.

Эксперты отмечают, что среди уральских регионов наблюдается тренд на объединение для решения промышленных вопросов. «Об объединяющем тренде говорит последнее участие региона в шестой Российско-Китайской “Экспо” в провинции Хэйлунцзян. Тогда, в июне 2019 года, УрФО впервые за всю историю поставил объединенный стенд, на котором были представлены возможности всего округа, а не отдельных регионов»,— сообщил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Он отметил, что «проблема решения проблем в одиночку обсуждалась на межрегиональном уровне давно». По его мнению, создание Уральского промышленного кластера позволит «объединить усилия и решать задачи быстрее». «Это плохо, когда рядом, на расстоянии 200 км в соседних областях рождаются одинаковые проекты, которые начинают конкурировать между собой»,— пояснил господин Беседин.

Дарья Соколова