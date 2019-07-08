Российская команда SMP Racing покидает чемпионат мира FIA WEC

Российская команда SMP Racing покидает чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC по окончании «суперсезона»-2018/19.

«Для нас это был сложный сезон. Мы много работали над нашей машиной BR1. В результате мы смогли показать и доказать всем, что российская команда, российские пилоты и российский автомобиль способны достигать высших результатов в самых сложных мировых чемпионатах и таких престижных гонках, как '24 часа Ле-Мана', — пояснил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг. — Мы всегда стремились только к победе, и считаем, что мы её завоевали, достигнув максимально возможного результата в сложившихся условиях. После финала в Ле-Мане мы приняли решение о прекращении участия программы SMP Racing в FIA WEC».

Напомним, в прошедшем сезоне российские прототипы финишировали в топ-3 на этапах в Великобритании и Китае в 2018 году, а также в США, Бельгии и Франции в 2019 году. В «24 часах Ле-Мана» российские гонщики и российская команда впервые в истории марафона попали в топ-3 абсолютного зачета и главной категории LM P1.