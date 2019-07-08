Британский регулятор оштрафует British Airways на рекордные 183 млн фунтов

Управление комиссара по информации (ICO) Великобритании уведомило в понедельник о своем намерении наложить штраф на авиакомпанию British Airways в размере 183,39 млн фунтов. Это крупнейший штраф в истории регулятора. Авиакомпания понесет такое наказание за нарушение закона о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR).

Речь идет об инциденте, случившемся в середине прошлого года. International Airlines Group — владелец British Airways — сообщила о нем в сентябре, заявив, что в результате хакерской атаки могли быть похищены личные данные около 185 тыс. клиентов BA. Расследование ICO показало, что в итоге были скомпрометированы личные данные около 500 тыс. пользователей сайта авиакомпании, включая их логин, данные платежных карт, имена, адреса, а также история бронирований.

В самой British Airways выразили разочарование таким решением регулятора. «British Airways быстро отреагировала на попытку преступников украсть личные данные пользователей. Мы не обнаружили доказательств мошеннической активности, связанной с аккаунтами, затронутыми атакой. Мы извиняемся перед клиентами за любые неудобства, доставленные этим инцидентом»,— заявил генеральный директор авиакомпании Алекс Круз.

Кирилл Сарханянц