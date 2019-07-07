Умер основатель музыкального стиля босанова

Бразильский гитарист, певец и композитор Жуан Жилберту скончался в Рио- де-Жанейро в возрасте 88 лет, сообщает Reuters. Господин Жилберту считается основоположником стиля босанова, сочетающего в себе ритмы бразильской самбы и джаза.

Босанова стала известна по всему миру благодаря альбому 1964 года Getz/Gilberto, который разошелся миллионными тиражами и был отмечен несколькими премиями Грэмми. Господин Жилберту записал этот альбом вместе с американским саксофонистом Стэном Гетцем и бразильским композитором Антониу Карлусом Жобином. Последний концерт музыканта состоялся в 2008 году.