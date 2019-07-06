Задача воронежского ФК «Факел» на новый сезон - не вылететь из ФНЛ

Генеральный директор ФК «Факела» Роман Асхабадзе на официальном сайте клуба рассказал о задачах команды на сезон, который стартует уже 7 июля домашней встречей со столичным «Торпедо». «Есть один главный момент, без которого в футболе ничего не будет. Это финансирование,- заявил господин Асхабадзе. - Мы пока не говорим об увеличении бюджета, он останется на уровне прошлогоднего, и надеемся, что станет более стабильным в плане его исполнения. Наш нынешний размер бюджета, который является одним из самых маленьких в ФНЛ – это примерно 220-230 млн руб. В связи с этим, если говорить о задачах спортивных, то, учитывая, что в предыдущие два сезона команда вылетала из ФНЛ по турнирным показателям, но сохранялась в лиге по другим причинам, то на сегодня у клуба есть две цели – минимальная и максимальная. Минимальная – не вылететь по итогам грядущего сезона по спортивному принципу. Максимальная – выигрывать в каждом матче».

Отметим, что 5 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с руководством и 18 футболистами «Факела» в отеле Hampton. По словам главы региона, он «не ставит перед игроками сверхзадач и не собирается вмешиваться в спортивную составляющую жизни клуба»: «Постараюсь оградить игроков и тренеров от вмешательства чиновников в вопросы, касающиеся тренировок и прочей подготовки. Наша задача – обеспечить клубу регулярное финансирование. К сожалению, в последние годы с этим были проблемы, и, как следствие, часто менялся состав, у футболистов терялась мотивация. Вопрос исполнения обязательств перед игроками беру под личный контроль».

О том, как подбиралось новое руководства «Факела», в материале ''Ъ-Черноземье'' «Роман Асхабадзе зажигает в Воронеже».

Андрей Цветков