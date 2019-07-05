«Продажу предметов искусства вывели в digital-сегмент»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает об арт-приложение с технологией дополненной реальности с возможностью приобретения картин.

Василий Мазанюк с 2015 года управлял собственной студией разработки сайтов. В свободное от работы время он часто посещал музеи и выставки, и постепенно начал задумываться о возможности вывести продажу предметов искусства в digital-сегмент. Этой идеей он решил поделиться с основательницей Арт-галереи Artwin Марианой Губер-Гоговой, с которой был знаком со времен института.

Мариана поддержала идею, и так появился Vivart — приложение с технологией дополненной реальности, которое позволяет «примерять» картины современных художников на интерьер и затем приобретать их. AR-технологии помогают пользователю понять, сколько места занимает произведение и как оно сочетается с интерьером помещения. Эксперты сервиса оценивают эстетику и стиль картины, а также ее потенциал и перспективность художника в будущем. Картины из каталога приложения можно увидеть в музеях современного искусства — в «Гараже», «Винзаводе», в «Стрелке» и на «Красном Октябре».

Финансовые показатели

Сейчас в Vivart доступно более 300 работ именитых российских и зарубежных художников. Стоимость картин составляет от 3 до 600 тыс. руб. Все работы доставляются покупателям бесплатно. В итоге предприниматели построили нишевой бизнес, оцифровали предметы искусства, добавили дополненную реальность и сейчас количество клиентов растет на 10-15% в месяц. В планах масштабирование и выход на новые рынки.