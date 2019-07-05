Задолго до виагры

Соратник Хиршфельда Артур Кронфельд, один из основателей института, считал, что при лечении импотенции нужно совмещать психотерапию с медикаментозными методами. В 1922 году он испытывал на пациентах средство от импотенции Juvenin. Затем в институте были разработаны собственные медикаменты, содержащие в своем составе афродизиаки и гормоны. Вначале Магнус Хиршфельд вместе с урологом Бернхардом Шапиро создал лекарство под названием Testifortan. Затем Хиршфельд в одиночку создал новое средство — Titus Pearl. По договору с фармацевтической компанией Promonta Хиршфельд и Шапиро получали отчисления с продаж этих лекарств. После прихода нацистов к власти из рекламы было исключено имя Хиршфельда. В 1935 году власти Германии обвинили его в неуплате налогов и в счет погашения долга отобрали в казну полагающиеся ему отчисления с продаж Titus Pearl. Лекарство по формуле Хиршфельда выпускалось в ФРГ до 1988 года.