Балахнинский комбинат «Волга» возглавит бывший топ-менеджер Segezha Group

Генеральным директором балахнинского бумажного комбината «Волга» с 8 июля назначен Сергей Пондарь, говорится в решении совета директоров акционерного общества. Прежний руководитель Алексей Старун сложит полномочия в связи с истечением срока контракта.

Господин Пондарь прежде занимал руководящие должности в крупнейшем в России лесопромышленном холдинге Segezha Group и целлюлозно-бумажной компании АО «Группа “Илим”».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Волга» было зарегистрировано в Балахне в 1994 году. Уставный капитал составляет 1,1 млрд руб., основным видом деятельности является производство бумаги. Владелец – Шалва Бреус. В 2018 году выручка предприятия составила 8,96 млрд руб., прибыль – 1,25 млрд руб.

Владимир Зубарев