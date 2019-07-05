Краснодарский ФК «Урожай» снизит зарплаты игрокам в 10 раз

Заработные платы в футбольной команде «Урожай», выступающей в ПФЛ, будут снижены до 20-40 тыс. руб. в месяц, в предыдущем сезоне они доходили до 200-300 тыс. руб., об этом рассказал новый генеральный директор клуба Станислав Лысенко. «Клуб, к сожалению тратил больше средств, чем получал. Из-за этого образовались долги перед игроками», - рассказал он.

По словам господина Лысенко, в клубе уже составлен график погашения задолженности по зарплате сотрудников. Практически со всеми игроками, выступавшими в прошлом сезоне, контракты разорваны по соглашению сторон. Сегодня, идет набор новой команды, упор делается на спортсменов-воспитанников кубанского футбола.

Станислав Лысенко сменил на посту гендиректора Дмитрия Градиленко, которого дисквалифицировали за попытку подкупа игроков ФК «Черноморец». Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, ФК «Урожай» был создан в июне 2018 года на базе банкротящегося ФК «Кубань», новую команду собирали в кратчайшие сроки. По итогам прошлого сезона клуб занял второе место в дивизионе «Юг» ПФЛ.

Андрей Ульченко