Благовещенск получит статус порто-франко к октябрю

Правительство готовит решение о распространении зоны свободного порта и всех сопутствующих статусу преференций на Благовещенск. Об этом сообщил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе проведенного им в столице Амурской области совещания по вопросам развития региона.

«Решение можно считать принятым. Сейчас вопрос в том, насколько быстро это коллеги успеют сделать. Думаю, что в течение двух, максимум трех месяцев, мы этот вопрос решим»,— заявил вице-премьер, который входит в состав наблюдательного совета Свободного порта Владивосток (СПВ; такое название получил статус на Дальнем Востоке в октябре 2015 года, когда впервые был введен в Приморье).

Статус порто-франко позволяет резидентам, в частности, пользоваться особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В 2016 году данный режим был распространен на Хабаровский край (Ванино), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский), Чукотский автономный округ (Певек). В июле 2018 года в зону действия СПВ добавился Советско-Гаванский район Хабаровского края.

Заявку на распространение СПВ на Благовещенск власти Амурской области подали в Минвостокразвития в середине марта. В заявке представлены три инвестпроекта общим объемом вложений свыше 3 млрд руб. Власти Приамурья рассчитывают таким образом увеличить инвестиционный и туристический потенциал региона. Среди представленных на рассмотрение проектов — трансграничная канатная дорога в Китай Благовещенск—Хэйхэ, которая появится, как рассчитывают власти региона, к 2021 году. Подразумевается новый пассажирский терминал и комплекс беспошлинной торговли. Голландской компанией UNStudio подготовлена архитектурная концепция терминальной станции канатной дороги с пропускной способностью 457 человек в час. В заявке также представлен проект завода по производству соевого шрота и гидратированного соевого масла производительностью до 300 т соевых бобов в сутки. Потенциальным резидентом свободного порта в Приамурье рассчитывает стать и завод по выпуску изделий из газобетона производительностью до 100 тыс. кубометров в год.

Распространение режима на Благовещенск позволит рассчитывать и на введение упрощенного визового режима. «Губернатор области (Василий Орлов. — “Ъ”) сформулировал просьбу, связанную с электронной визой. Я соответствующее поручение дал, думаю, что мы в ближайшее время запустим электронную визу на территории Амурской области»,— добавил господин Трутнев.

Налоговые льготы для резидентов Свободного порта на Дальнем Востоке включают сокращенные до 7,6% страховые взносы (на 10 лет), налог на прибыль в 5% (платят только в бюджет региона), обнуленные ставки налогов на землю (на 5 лет) и на имущество (на 5 лет, а в последующие 5 лет 0,5%). Также процедура возмещения НДС для резидентов ускорена до 10 дней.

Дополнительно резиденты имеют следующие преференции: сокращено время проведения контрольных проверок (не более 15 дней), сокращены сроки получения разрешительной документации для объектов капитального строительства (менее 40 дней), действуют режим единого окна при прохождении контроля на границе, круглосуточный режим работы пунктов пропуска. Упрощенный визовый режим предполагает получение восьмидневной визы на границе. Также действует беспошлинный и безналоговый режим свободной таможенной зоны, под который подпадают ввоз, хранение и использование иностранных товаров, вывоз и ввоз товаров и оборудования. Помимо этого управляющая компания СПВ наделена государством правом подавать иски в защиту резидентов.

Майя Зорина, Благовещенск