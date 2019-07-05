Росавтодор назвал срок введения ГОСТа, разрешающего скорость до 130 км/ч

ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020 годов, заявил ТАСС замруководителя Росавтодора Евгений Носов в кулуарах форума «Инновации в дорожном строительстве» в Сочи. Он уточнил, что, согласно ГОСТу, скорость на автомагистралях могут увеличить «при соответствующем качестве покрытия, соблюдении всех нормативно-технических требований при проектировании и строительстве».

«У магистралей есть такая особенность — они рассчитаны на скорость 150 км/ч по своим техническим параметрам. Мы над этим вопросом работаем, ГОСТ должен быть принят в конце этого года либо в первом квартале 2020 года»,— добавил господин Носов.

Как ранее узнал “Ъ”, документ о новом ГОСТе по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт. Этим же стандартом рекомендуется сужать левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 до 3,5 м: это нужно для выравнивания скоростей в потоке.

Подробности — в публикации “Ъ” «Росавтодор разгоняется до 130 км/ч».