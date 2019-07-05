Райсовет ищет нового главу

Глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков ушел со своего поста по собственному желанию. Наблюдатели не видят очевидных причин такого решения и предполагают, что отставка может быть связана с его личными мотивами, например, с новыми предложениями по карьере. Источники „Ъ“, знакомые с ситуацией, сообщают, что совету депутатов рекомендовано поддержать кандидатуру Андрея Семенова. До ноября 2018 года он занимал пост руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары, сегодня является руководителем управления благоустройства этого же департамента.

Совет депутатов Промышленного внутригородского района Самары принял отставку главы администрации района Владимира Чернышкова 3 июля. Господин Чернышков написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом „Ъ“ сообщили депутаты райсовета.

Временно исполняющим обязанности руководителя администрации назначен первый заместитель главы Равиль Гибадуллин.

Руководителем администрации Промышленного района Владимир Чернышков был назначен в августе 2015 года, при прежнем мэре Самары Олеге Фурсове. Ранее, с марта 2015 года, он возглавлял Ленинский район Самары, а до этого в течение девяти лет являлся первым заместителем главы районной администрации. С 1994 по 2000 годы господин Чернышков работал в должности первого заместителя главы Промышленного района, он руководил коммунальным сектором.

Наблюдатели не видят каких-то очевидных причин ухода Владимира Чернышкова с должности и предполагают, что отставка может быть связана с его личными мотивами, например, с новыми предложениями по карьере. «Человек написал заявление, что он по собственному желанию слагает с себя полномочия. Можно было обсуждать, если бы его увольняло вышестоящее руководство. Он самостоятельно принял для себя такое решение. Возможно, есть какие-то личные мотивы, мы в это не вникали и не обсуждали на заседании совета»,— рассказывает первый заместитель председателя думы Самары, депутат Промышленного райсовета Татьяна Братчикова. «Сложно судить, что послужило причиной отставки. Он написал заявление, мы его удовлетворили»,— отмечает депутат Промышленного райсовета Александр Бурнаев. «Отставка носит личный характер. Может быть, появились более интересные предложения, а может быть трудно стало работать в команде, в которой он оказался. Есть такие главы районов, как Игорь Рудаков (Кировский район Самары), которые очень легко перестраиваются на нового руководителя, демонстрируя ему свою лояльность. Есть главы не очень гибкие»,— рассуждает депутат самарской губернской думы Михаил ­Матвеев.

Депутаты положительно оценивают работу Владимира Чернышкова на посту главы районной администрации. «Я его знаю практически 30 лет по работе в районе. Он начинал рядовым сотрудником коммунального отдела, когда я была главой района, и дорос до должности главы. Совет работал с ним как одна общая команда. Он прекрасно знал район. У нас были программы, которые удалось завершить при его руководстве, некоторые программы остались незавершенными. Но я думаю, вновь избранный глава в любом случае вынужден будет продолжать программу, которую людям уже позиционировали и под которую запланированы средства»,— полагает Татьяна Братчикова. «Он знает свое дело, в курсе того, что происходит в районе. А район большой, со сложными участками, касаемо жилищно-коммунального хозяйства. Никаких больших сложностей за период его работы не возникало»,— говорит Александр Бурнаев. «Он присутствовал в комитете по МСУ на некоторых мероприятиях, например, связанных со сносом гаражей. Не производит впечатление некомпетентного человека. В должность свою вник, ситуацией в районе владеет хорошо»,— считает Михаил Матвеев.

По информации Татьяны Братчиковой конкурсная комиссия по выбору нового главы уже сформирована и сегодня, 5 июля, состоится первое заседание комиссии, на которой будет объявлен конкурс, избран председатель и секретарь комиссии, обозначены сроки подачи документов.

Уточнить у врио главы администрации района Равиля Гибадуллина, будет ли он участвовать в конкурсе, не удалось — рабочий телефон не отвечал.

«Фамилий много всяких, только ко мне уже два человека приходили советоваться, имеет ли смысл участвовать. Но как я могу давать советы, каждый сам должен для себя принимать решение, подавать документы на конкурс или нет»,— рассказывает госпожа Братчикова.

Источники „Ъ“, знакомые с ситуацией, сообщают, что совету депутатов рекомендовано поддержать кандидатуру Андрея Семенова. С 2017 года по ноябрь 2018 года господин Семенов занимал пост руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары. На этом посту его сменил Олег Ивахин. На сегодня Андрей Семенов значится на сайте городской администрации как руководитель управления благоустройства департамента городского ­хозяйства.

Ани Айвазян