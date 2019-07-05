Кандидат идет на конфликт

В Ульяновске кандидат в депутаты гордумы, юрист Константин ­Толкачев вступил в борьбу с председателем горизбиркома Вадимом Андреевым. Кандидат просит ЦИК и генсовет «Единой России» «дать юридическую и политическую оценку» факту совмещения Вадимом Андреевым двух должностей: штатной — главы горизбиркома и общественно-политической — зам­секретаря по агита­ционно-­пропаган­дистской работе реготделения «Единой ­России». Юрист считает, что такое совмещение обязанностей ведет к конфликту интересов и влияет на открытость и легитимность избирательного процесса. В избиркомах заявляют, что нарушений законодательства и конфликта интересов нет. Эксперты же подтверждают наличие конфликта интересов, но отмечают, что законодательно это никак не урегулировано.

В среду независимый юрист, кандидат в депутаты Ульяновской городской думы по 16 одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец, пока не зарегистрирован, довыборы состоятся 8 сентября 2019 года) Константин Толкачев заявил о своем несогласии с тем, что председатель горизбиркома Вадим Андреев одновременно является заместителем секретаря реготделения «Единой России» по агитационно-пропагандистской работе, что, по мнению кандидата, «может повлиять на честность, конкурентность, открытость и легитимность избирательного процесса».

Свое обращение выдвиженец направил председателю ЦИК Элле Памфиловой, председателю «Единой России», премьеру правительства РФ Дмитрию Медведеву, руководителю администрации президента РФ Антону Вайно, секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, а также в комиссию по этике «Единой России», секретарю реготделения партии и председателю облизбиркома.

В документе юрист отмечает, что, по его мнению, такая ситуация с совмещением обязанностей «является недопустимой и политически бесчестной», она «не позволяет гарантировать проведение конкурентных и честных выборов в Ульяновске», и горизбирком «не сможет обеспечить равноудаленность и соблюдение прав всех кандидатов, поскольку его возглавляет один из руководителей местного отделения „Единой ­России“».

Свои выводы кандидат основывает на выдержках из устава партии, согласно которому заместитель секретаря реготделения «Единой России» «формально и фактически подотчетен секретарю реготделения, обязан выполнять поручения и указания, исполнять обязанности секретаря в его отсутствие», должен быть ему подотчетным, а как член «Единой России» еще и «обязан не совершать действий, дискредитирующих партию». По мнению кандидата, «это конфликт интересов», то есть ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) «влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (ФЗ „О противодействии коррупции“)». Юрист просит «провести проверку указанных фактов, дать им политическую и юридическую оценку, принять меры реагирования».

Сам Вадим Андреев отнесся к обращению спокойно, заметив, что «юридических препятствий для совмещения обязанностей нет». «А конфликт интересов зависит от поведения конкретного человека в конкретной ситуации, к тому же, избирком — это коллегиальный орган, где присутствуют представители различных партий и где председатель так же имеет только один голос. На протяжении всей своей деятельности городская избирательная комиссия действовала строго в соответствии с законом, и ни одно решение комиссии не было отменено ни вышестоящими структурами, ни судебными органами»,— сказал председатель горизбиркома.

С ним согласен и председатель областной избирательной комиссии Юрий Андриенко, считающий, что обращение бесперспективно, поскольку «в соответствии с законом, там нет никакого противоречия и нет конфликта интересов». «Согласно законодательству, председателем избирательной комиссии может быть и чиновник, и представитель партийных руководящих органов. Ни на какое решение комиссии Андреев повлиять не сможет, у него есть только один голос. Конфликт интересов мог бы быть, если б председатель единолично принимал решения, но это не так. Толкачев как юрист прекрасно понимает, что нарушений закона в этом нет, и понятно, что ему сейчас нужна политическая оценка, но политическую составляющую я комментировать не буду»,— сказал господин Андриенко.

Впрочем, эксперт в сфере избирательного права, председатель межрегионального объединения избирателей, к.ю.н. Андрей Бузин (Москва) отмечает, что «конечно же, несмотря на коллегиальность, председатель играет в комиссии огромную роль», «этически и политически такое совмещение — это, конечно, несправедливость, хотя юридически не подкопаешься». «Действительно, конфликт интересов здесь есть. Но законом этот конфликт интересов никак не регламентирован, законодателю это не интересно и не выгодно, а политические партии устроены таким образом, что они сами по себе пытаются сохранить статус кво»,— сказал господин Бузин. По его мнению, в данной ситуации никаких перспектив у обращения нет, хотя «корректировать законодательство надо, но не запретом на занятие должностей, а изменением принципов формирования комиссий, обеспечивая сбалансированность возможностей и интересов участников избирательного процесса».

Сергей Титов, Ульяновск