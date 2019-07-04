Tele2 перестает оказывать услуги в Абхазии

С 15 июля абонентам Tele2 будут недоступны услуги связи при нахождении на территории Абхазии, следует из сообщения на сайте оператора. Об изменении условий предоставления услуг связи в международном роуминге оператор оповестит дополнительно, отмечает Tele2.

Прежние соглашения с местными операторами прекратили свое действие, пояснили “Ъ” в пресс-службе Tele2. «Мы прорабатываем новые условия оказания услуг в роуминге на территории Абхазии с нашими партнерами и надеемся на достижение компромисса по новым условиям до 15 июля»,— добавил представитель оператора.

Из информации на сайте Tele2 следует, что в Абхазии компания работает с оператором «А-Мобайл» и Aquafone, который частично принадлежит «МегаФону». В апреле 2009 года «Ведомости» сообщали, что оператор купил 100% офшора Debton Investment, владеющего по 51% акций сотовых операторов «Аквафон GSM» и «Остелеком», работающих в Абхазии и Южной Осетии.

«Tele2 пытались демпинговать, поэтому они не смогли найти общий язык и договорится о цене на роуминг с местным оператором»,— рассказал “Ъ” собеседник на телеком-рынке Абхазии.

Представитель «МегаФона» сообщил, что для клиентов оператора в Абхазии ничего не меняется.

В МТС сообщили, что условия обслуживания в Абхазии не изменились. Оператор продолжает оказывать услуги международного роуминга. Cохраняют представление услуг в международном роуминге в Абхазии и в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»)

Юлия Тишина