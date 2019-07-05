Свердловское региональное отделение «Единой России» получило рекомендации федерального руководства о технологиях проведения избирательных кампаний. Согласно документу, партийцам «ни в коем случае» нельзя «врать», проявлять высокомерие, «лебезить» и «отказываться от ценностей партии». Они должны говорить «человеческим языком» и «быть эмоционально заряженными». Особое внимание уделено работе в интернете и соцсетях.



О рекомендациях от руководства «Единой России» (ЕР), полученных свердловским отделением партии, стало известно в четверг. Документ (имеется в распоряжении “Ъ-Урал”) называется «Управленческие риски и “серые зоны” технологического сопровождения кампаний в условиях “новой политической реальности”». Цель рекомендаций — помочь регионам «сформировать новый образ кандидата и депутата» партии. По данным руководства, сейчас потенциальные для единороссов риски — «непопадание» добрых дел, проблемы отстранения от федеральной повестки и «издержек “местного патриотизма”». От него, уверены в партии, до сепаратизма — «один шаг».

В связи с этим кандидат ЕР «ни в коем случае» не должен «врать и уходить от острых вопросов», «демонстрировать высокомерие и собственное превосходство», отвечать на вопросы людей «большими формами и цифрами». Не рекомендуется также «быть идеологическим флюгером, лебезить, подстраиваться под ситуацию и отказываться от ценностей партии», поддаваться на провокации и реагировать, не подумав: «Семь раз подумай, один раз ответь». Среди обязательных качеств «нового кандидата» — «владеть предметом (бюджет, проблемы, особенности округа и т.д.)», «демонстрировать эффективность в решении проблем людей уже до выборов», «быть открытым и доступным, говорить на “человеческом языке”», «быть эмоционально заряженным, демонстрировать волевые качества».

Особое внимание руководство партии акцентировало на работе с нетрадиционными приемами, соцсетями и «новыми медиа». В Москве уверены в необходимости создания «полноценных интернет-штабов» и интернет-проектов в кампании. «Динамика интернет-потребления и социальных сетей противоположны плановым затратам штабов на интернет-кампанию»,— отмечается в документе. Предлагается проводить «сетевые акции на вовлечение пользователей (флешмобы, челленджи и т.д.)», а также включаться в сетевые дискуссии. В ответ на «расширение информационной войны против партии власти» предлагается создать в штабе спецгруппу по контрпропаганде, а также «самим поднимать резонансные истории “несправедливости, неуважения, волокиты, бездействия”» с установкой «обязательно решим вместе».

Глава свердловского исполкома ЕР Дмитрий Жуков получение документа подтвердил. «Он обучающий, обязательного характера он не имеет»,— пояснил он. В отделении намерены изучить документ, а затем принять решение о его дальнейшем использовании. Господин Жуков отметил, что партия уже ведет работу в сети. «Для каждого депутата фракции на сайте партии создан личный кабинет, в котором он ведет новостную строку, рассказывает о своей деятельности»,— рассказал он. Господин Жуков добавил, что этот кабинет можно «привязать» к социальным сетям. Впрочем, страницы в соцсетях активно ведут не все партийцы, признается он, но жесткого требования такой активности в ЕР не ставят.

В «Единой России» и ранее обсуждали увеличение присутствия партии в интернете — в предвыборный период 2018 года. Тогда рассматривалась возможность введения должностей штатных специалистов в области медиа и социальных сетей. И.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак называл эту работу одним из показателей эффективности партийной работы.

Эксперт по интернет-технологиям Платон Маматов отмечает, что на практике такие инициативы «кончаются ничем». «Между выборами идут бесконечные разговоры о работе, в том числе в интернете, а к выборам мы подходим ни с чем»,— отметил он. При этом, констатирует господин Маматов, интернет имеет большое значение для выборов, которое со временем будет только расти. «В исследовании ВЦИОМ по выборам в Мосгордуму 2019 года указано, что предпочтительные каналы получения новостей о ходе выборов — местные новостные ресурсы. За ними с небольшим отставанием — паблики в соцсетях. Интернет по значимости перекрывает все, включая телевизор»,— приводит данные эксперт.

Анна Лапина, Анастасия Реутова