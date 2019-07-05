Дом, который построил секс

Частный Институт сексологии (Institut fuer Sexualwissenschaft) в Берлине был основан 6 июля 1919 года. Инициатором его создания был профессор Магнус Хиршфельд. Институт, опередивший свое время, просуществовал столько же лет, сколько понадобилось немецким фашистам для прихода к власти.

Самый необычный институт Берлина

Институт сексологии был, вероятно, самым необычным заведением в Берлине 1920-х годов. Здание института мало напоминало научно-исследовательское учреждение. Это был роскошный особняк на улице Ин-ден-Цельтен в районе Тиргартен, ранее принадлежавший послу Франции. Вход украшала табличка «Amori et dolori sacrum» («Что свято в любви и страдании»). Внутри посетителей встречали персидские ковры, витрины со старинным фарфором, концертный рояль. И таблички с мудрыми изречениями: «Через науку к справедливости», «Все понять значит все простить», «То, что мир называет душой, мы называем эндокринной системой».

Отцов-основателей Института сексологии первоначально было трое.

Но Фридрих Вертхайм покинул институт в 1921 году, а Артур Кронфельд — в 1926-м. И только Магнус Хиршфельд остался со своим детищем до конца. Хиршфельд к моменту создания института был уже широко известен как сексолог (в частности, именно он ввел в употребление термин «трансвестит») и как борец за права женщин и сексуальных меньшинств.

Профессор Магнус Хиршфельд Фото:AP Психиатр Артур Кронфельд Фото:Robert Sennecke / ullstein bild / Getty Images

Институт сексологии был многопрофильным заведением. Здесь вели научные исследования. Здесь любой желающий мог бесплатно посещать лекции ведущих сексологов. Темами лекций были половое просвещение, контрацепция, лечение заболеваний, передающихся половым путем, борьба за равные права женщин и т. д.

В институтской клинике вели прием венерологи, сексологи и психотерапевты. В лаборатории можно было сдать анализ на определение отцовства. В располагавшихся в подвале операционных делали аборты, операции по коррекции пола и «половому омоложению». Юристы предоставляли консультации по законам, связанным с гомосексуальностью, абортами, алиментами. Для малоимущих — бесплатно. Существовала консультация для новобрачных: девять из десяти задаваемых врачу вопросов касались контрацепции. В соседний кабинет, на консультации по вопросам семьи и интимной жизни, еженедельно приходило в среднем 20 человек.

Врач Института сексологии Феликс Абрахам посещает трансвестита Фото: magnus-hirschfeld.de

Общедоступная библиотека института содержала крупнейшую в мире коллекцию книг по сексологии, а также эротической и порнографической литературы. Работавший в институте Людвиг Леви-Ленц позднее заявлял, что вряд ли в мире существовала хоть одна работа по сексологии и смежным областям науки, которая отсутствовала бы в библиотеке.

Экспонаты институтского музея рассказывали о сексуальных патологиях и эротических обрядах народов мира.

Там были дилдо африканского народа мандинго, эротические манускрипты на санскрите, фляжки с трубками для питья в виде пениса из Перу, древний вибратор на паровой тяге и множество современных устройств для самоудовлетворения.

При музее был небольшой магазинчик «сувениров», в основном афродизиаков.

В пристройке к главному зданию проводились медицинские конференции. Институт ежегодно посещало более тысячи врачей.

Радиологическая служба, в 1920 году она располагалась на втором высоком этаже In den Zelten 10 Фото: Arbeiter Illustrierte Zeitung

До сих пор остается загадкой, на какие средства все это существовало.

В институте был свой кинозал. Магнус Хиршфельд в качестве продюсера, сценариста и консультанта участвовал в создании нескольких фильмов — как документальных, так и игровых. Самой известной была немая картина режиссера Ричарда Освальда «Не такой, как все», снятая за несколько месяцев до открытия Института сексологии. Главный герой фильма — знаменитый скрипач — мучается своей гомосексуальностью, пытается излечиться от нее, становится жертвой шантажа, попадает под суд и в финале кончает жизнь самоубийством. Хиршфельд был соавтором сценария, а также сыграл роль врача, объясняющего главному герою, что тот совершенно нормален и должен жить в мире с собой.

Хиршфельд много лет боролся за отмену уголовной статьи за гомосексуализм и надеялся, что фильм «Не такой, как все» приведет к бурному обсуждению этой проблемы в обществе.

Но реакция консервативных кругов на фильм была такова, что началось бурное обсуждение другого вопроса — необходимости цензуры в кинематографе. Был создан цензурный комитет, который первым же своим решением запретил публичный показ картины «Не такой, как все». Ее разрешили демонстрировать только профессиональным врачам и юристам.

В СССР секс был

Магнус Хиршфельд и его институт были хорошо известны в СССР. В советской печати его фамилию писали как Гиршфельд, а название института переводили как придется. В Советском Союзе в 1920-е годы действовали самые передовые в мире законы, касающиеся семьи, брака и личной жизни.

Если Институт сексологии был первым в своем роде исследовательским заведением, то вторым стал Кабинет сексологии, открывшийся в Государственном институте социальной гигиены в Москве в 1923 году. Им руководил Григорий Баткис, тесно сотрудничавший с Хиршфельдом. Среди книг, издававшихся Институтом сексологии, была брошюра Баткиса «Сексуальная революция в России», в которой впервые появился сам термин «сексуальная революция».

Советские ученые состояли в осмеянной Ильфом и Петровым Всемирной лиге сексуальных реформ, созданной Хиршфельдом в 1921 году.

В 1923 году во время визита в Германию берлинский Институт сексологии посетил нарком здравоохранения СССР Николай Семашко.

15 сентября 1925 года газета «Известия» писала: «Директор Берлинского института сексуальных наук известный профессор Магнус Гиршфельд обратился во Всесоюзное общество культурных связей с заграницей с просьбой от имени отделения сексуальной реформы доставлять ему статистические и законодательные материалы, характеризующие положение вопроса об абортах и перерывах беременности, так как материалы эти необходимы для критики и возможного изменения нового германского законопроекта по указанным вопросам».

В июне 1926 года Магнус Хиршфельд приехал в СССР по приглашению, полученному от наркома Семашко в 1923-м. Газета «Правда» писала: «В Ленинград прибыл из Берлина профессор Магнус Гиршфельд, санитарный советник берлинского муниципалитета и директор института по изучению проблемы пола… Он является крупнейшим специалистом по изучению внутренней секреции и привез с собой в Ленинград специальную аппаратуру и много рукописей. 3 июня проф. Гиршфельд посетил находящиеся в Ленинграде научные институты Наркомздрава».

В 1928 году в советских кинотеатрах можно было увидеть к тому времени уже запрещенный в Германии фильм «Не такой, как все».

Нет пророка в своем отечестве

В Германии отцу-основателю Института сексологии приходилось сталкиваться совсем не с таким отношением, как в СССР. 4 октября 1920 года после лекции в Мюнхене он был избит до потери сознания группой молодчиков, которых полиции потом найти не удалось. Газеты ошибочно сообщили о его смерти.

В феврале 1923 года Хиршфельд выступал с лекцией «Половые преступления» в Венском Концертхаусе. В зале был аншлаг, заняты были даже променуары — стоячие места. На лекции присутствовал корреспондент берлинской эмигрантской газеты «Время». Вот его отчет: «Лектор известен не только в Австрии, но и за границей. Горячий поборник нравственности, он всю свою деятельность посвятил этой отрасли и борется с заедающей мир безнравственностью, этим главным "достижением" последней европейской войны… Вступительное слово только закончилось, и лектор намеревался приступить к основной теме, когда неожиданно в рядах стоявших в променуарах началось движение… С криками "Долой лекцию! Долой евреев!" (проф. Гиршфельд — еврей) стоявшие в променуарах верхнего этажа стали бросать в публику склянки с удушливыми газами, быстро наполнившими весь зал… Кто-то сбросил сверху в партер два стула, ранившие некоторых из сидевших в местах. Вслед за этим началась стрельба… из хлопушек. Перепуганная публика стала бросаться к выходам. Началась страшная паника и давка.

Но общий ужас охватил всех, когда с верхнего этажа стали бросать вниз зажженные факелы из сложенных в несколько раз газет, пропитанных горючими веществами. Падавшие вниз огненные столбы обжигали сбившихся в кучу у выходов посетителей лекции.

Выйти оказалось делом нелегким: в то время как одна часть скандалистов "забавлялась" в зале пусканием в публику "зажженных змей" и обливала всех сверху обильным количеством вонючего раствора, другие, заняв все выходы, избивали резиновыми стэками публику».

Множество людей получили ожоги, ранения лица и головы. Прибывшая полиция успела задержать 32 участника беспорядков. Троим самым старшим было по 24 года, остальным — по 17–19. «Большинство из них — члены партии Hakenkreuz»,— писал корреспондент «Времени». Hakenkreuz — это свастика.

Гости и жильцы

Сам институт долгое время оставался безопасным местом. Ежегодно его посещало около 20 тыс. человек. Среди гостей-знаменитостей были киносценарист Бен Хект, звезда немого кино Дуглас Фэрбенкс, писатель Андре Жид, автор пьесы «Джентльмены предпочитают блондинок» Анита Лус, писатель Кристофер Ишервуд, лауреат Нобелевской премии 1912 года по литературе Герхард Гауптман, художник Христиан Шад, кинорежиссер Сергей Эйзенштейн.

Трансгендерная женщина Лили Эльбе была одним из первых в мире людей, перенесших операции по коррекции пола Фото:Ullstein bild / Getty Images Танцовщица и актриса Анита Бербер Фото:Atelier Binder / ullstein bild / Getty Images

Сергей Эйзенштейн побывал в нем дважды, в 1930 и 1932 годах. Во время первого визита долго общался с Хиршфельдом. Во время съемок фильма «Иван Грозный» в 1944 году Эйзенштейн написал эссе «Сдвиг на биологический уровень», в котором упоминает о втором своем визите в Институт сексологии. Там он познакомился с инженером из Болгарии, одетым в женскую одежду.

На вопрос Эйзенштейна о том, что его побуждает носить дамский наряд и женский парик, болгарин «вполне убежденно и последовательно отвечал, что вместе с надеванием женского платья он как бы начинает ощущать себя целостным и превосходящим обычных людей».

Магнус Хиршфельд часто нанимал трансвеститов в качестве обслуживающего персонала.

В комплексе зданий института сдавались комнаты для долгосрочного проживания. Здесь жили профессор древнеисландской литературы Оксфорда Габриэль Турвиль-Петр, скандально известная танцовщица и актриса Анита Бербер, философ-марксист Эрнст Блох, депутат рейхстага от компартии и, предположительно, агент ОГПУ Вилли Мюнценберг, датская трансгендерная женщина, один из первых в мире людей, перенесших операции по коррекции пола, Лили Эльбе.

Долгая дорога домой

С ростом фашистских настроений в Германии создателю Института сексологии становилось все понятнее, что в родной стране ему места нет.

В фашистской прессе против Хиршфельда развернулась кампания травли. В одном пропагандистском листке его фотография сопровождалась следующей подписью: «Защитник и проповедник патологических сексуальных отклонений, внешне также выглядящий как один из самых отвратительных еврейских монстров».

В ноябре 1930 года Магнус Хиршфельд прибыл в Нью-Йорк, чтобы прочесть курс лекций по вопросам секса. Если в Германии его любимой темой была борьба за права гомосексуалистов, то в Америке он рассказывал, как могут улучшить свою интимную жизнь гетеросексуальные пары.

В одном из первых интервью на американской земле журналист Джордж Сильвестр Вирек представил своего собеседника как «Эйнштейна секса» (ранее Виреку довелось брать интервью у самого Альберта Эйнштейна).

После этого в газетах, входящих в медиаимперию отца желтой прессы Уильяма Рэндольфа Херста, Хиршфельда стали постоянно называть Эйнштейном секса (в 1999 году в Германии был снят фильм под таким названием, посвященный Хиршфельду и Институту сексологии и раскритикованный за историческую недостоверность).

Профессор Магнус Хиршфельд с китайским студентом во время поездки в Гонконг Фото: Imagno / Getty Images

Хиршфельд покинул США 1 мая 1931 года. У него было достаточно денег, чтобы не торопиться с возвращением. Он выбрал самый длинный и самый долгий путь. Полтора месяца в Японии, потом десять месяцев в Китае. Там он познакомился с 23-летним Тао Ли. Хиршфельд договорился с его отцом об усыновлении юноши, после чего они продолжили путешествие вдвоем. Официально Тао Ли считался переводчиком Хиршфельда. Они побывали на Бали, Яве, в Сингапуре. По дороге Хиршфельд продолжал читать лекции по сексологии. Юбилейная, 100-я лекция была прочитана на пароходе, шедшем с Сингапура на Цейлон. Дальше была Индия, встреча с Джавахарлалом Неру, ночевка в спальне, в которой когда-то спал Махатма Ганди. В Индии Хиршфельд заболел малярией, но продолжил путешествие и чтение лекций. В Палестине он прочел десять лекций, которые пользовались таким успехом, что некоторые аудитории не могли вместить всех желающих. В Греции секретарь института и хранитель архива Карл Гизе предупредил главу института, что в Берлин ему возвращаться небезопасно. Хиршфельд остался в Швейцарии, потом переехал во Францию. В эмиграции ему довелось увидеть кадры кинохроники, запечатлевшие уничтожение того, чему он посвятил жизнь.

Разгром

В марте 1933 года администратор Института сексологии писатель Курт Хиллер был арестован и отправлен в концлагерь. Но нашлись высокопоставленные заступники, и ему было позволено эмигрировать. Арест Хиллера подтвердил, что в Берлине небезопасно.

Два месяца спустя, 6 мая 1933 года, члены Национал-социалистического союза студентов Германии ворвались в институт. Они стали избивать всех, кто находился в здании, и устроили погром в помещениях. Следом в институт пришли военные: они конфисковали и вывезли библиотеку и архив института. Вечером появилась полиция, чтобы объявить,что Институт сексологии закрыт навсегда. Четыре дня спустя, 10 мая, около 20 тыс. книг и журналов и 5 тыс. фотографий из библиотеки института были сожжены на берлинской Опернплатц (в настоящее время — Бебельплатц) вместе с книгами «антинемецких» авторов. В костер из книг полетел и бюст Магнуса Хиршфельда.

Члены Национал-социалистического союза студентов Германии ворвались в институт Фото:Ullstein bild / Getty Images Военные конфисковали и вывезли из института библиотеку и архив. Вечером появилась полиция, чтобы объявить, что Институт сексологии закрыт навсегда Фото:Ullstein bild / Getty Images 10 мая 1933 года около 20 тыс. книг и журналов и 5 тыс. фотографий из библиотеки института были сожжены на берлинской Опернплатц (в настоящее время — Бебельплатц) вместе с книгами «антинемецких» авторов. В костер из книг полетел и бюст Магнуса Хиршфельда Фото:Ullstein bild / Getty Images Член СС бросает конфискованные книги в костер во время публичного сжигания «не немецких» книг на Опернплатц в Берлине Фото:Inconnu / United States Holocaust Memorial Museum Студенты и члены нацистских организаций во время публичного сжигания «не немецких» книг на Опернплатц в Берлине Фото:AP

Среди прочего нацисты изъяли тысячи опросников по интимной жизни, заполненных посетителями института,— то ли для последующего шантажа врагов, то ли для избавления от компромата на своих (Сергей Эйзенштейн придерживался второй версии).

Здание Института сексологии было реквизировано властями. Во время бомбардировок Берлина в 1944 году оно было разрушено, а после войны снесено.

Магнус Хиршфельд пытался возродить свой институт во Франции, но безуспешно. В 1935 году в Ницце он перенес инсульт, впал в кому и скончался.

Карл Гизе, эмигрировавший из Германии во Францию, а после выдворения оттуда перебравшийся в чехословацкий город Брно, совершил самоубийство в 1938 году после вторжения немецких войск в Чехословакию.

Жилой комплекс на Английской набережной, 63, в Ницце, где жил профессор Хиршфельд после прихода нацистов к власти. Он переехал сюда вв марте 1935 года и скончался там менее чем через три месяца 14 мая того же года Фото: Gerard Koskovich / Wikipedia

Сооснователь института Артур Кронфельд в 1935 году эмигрировал в Швейцарию. Не сумев получить там политическое убежище, в 1936-м переехал в СССР. Работал в Московском институте психиатрии. Написал книгу «Дегенераты у власти», заочно поставив Гитлеру и другим видным нацистам психиатрические диагнозы. Во время наступления гитлеровских войск на Москву в 1941 году покончил жизнь самоубийством вместе с женой.

Бернхард Шапиро, уролог, создавший вместе с Хиршфельдом лекарство от импотенции, после прихода фашистов к власти эмигрировал в Палестину.

Новый Институт сексологии был создан при Университете Франкфурта-на-Майне в 1973 году, еще один — при Берлинском университете имени Гумбольдта в 1996-м. В берлинском районе Тиргартен установлен памятный знак, посвященный Маркусу Хиршфельду и Институту сексологии.

Алексей Алексеев