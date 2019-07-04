РБК-Пермь: Вячеслав Торчинский решил вопрос с работой музея в Чердыни

С четверга Чердынский краеведческий музей вновь начнет принимать посетителей. Такое решение было принято по итогам совещания в связи с конфликтом между чиновниками и руководством музея, которое министр культуры сегодня провел в Чердыни. С понедельника, предположительно, в музее заработают платные услуги, сообщил РБК Пермь глава минкульта Вячеслав Торчинский. Однако он подчеркнул, что «вопрос с коммерческой составляющей тоже не до конца решен».

«Практика аутсорссинга в культурных учреждениях вполне успешна — тому пример та же Пермская художественная галерея. Но в этом конкретном случае успеху помешал ряд неправильных шагов, причем они были сделаны обеими сторонами — и администрацией музея и администрацией района. И все это вместе привело к таким серьезным последствиям, когда доступ в музей был закрыт и часть коллекции по сути дела осталась без присмотра, что вообще недопустимо», – сказал Вячеслав Торчинский.

Ранее ''Ъ-Прикамье" сообщал, что Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина прекратил работу с 1 июля. Директор учреждения Александр Мистрюков пояснил, что закрытие произошло из-за отсутствия онлайн-касс. Согласно ФЗ №54 это оборудование должно быть у всех учреждений, получающих прибыль, с 1 июля 2019 года. Деньги на установку онлайн-класс должна была выделить администрация Чердынского района, но этого не было сделано, отметил директор. В администрации Чердынского района сообщили, что в скором времени будут подписаны договоры на поставку онлайн-касс, деньги уже выделены. Чердынский музей — один из старейших на Урале, основан в 1899 году. Собрание музея составляет более 110 тыс. единиц.