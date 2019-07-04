Менеджерам «Лайк Моторс» продлили срок задержания

Пермский районный суд вчера продлил срок задержания на 72 часа восьми работникам автосалона «Лайк Моторс», задержанным в понедельник по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Об этом “Ъ-Прикамье” рассказали знакомые с ситуацией источники. Еще четверых человек следствие решило выпустить из ИВС на свободу. По версии следствия, сотрудники автосалона путем обмана по программе Trade-In приобретали у граждан их машины по цене 1 руб. После чего, оказывая психологическое давление на клиента, вынуждали покупать автомобиль из салона по завышенной в два раза цене. Также, вводя клиентов в заблуждение, оформляли кредитные договоры по завышенной ставке и на суммы, превышающие в разы стоимость транспортных средств, утверждают полицейские.

Ранее в ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что с заявлениями в полицию на действия «Лайк Моторс» уже обратились свыше двух десятков граждан.

Всего фигурантами уголовного дела являются 14 человек. Уголовное дело возбуждено по материалам подразделения УЭБиПК отдела МВД по Пермскому району и находится в производстве местного следствия.