«Т Плюс» двадцать Тепловые тарифы в Перми сравняются за десять лет

Как выяснил „Ъ-Прикамье“, для 20% жителей Перми, чьи дома отапливаются непосредственно пермским филиалом «Т Плюс», тариф на тепло в ближайшие десять лет может вырасти на треть. Таким образом, он сравняется с тарифом Пермской сетевой компании, которой платят оставшиеся 80% горожан. Такая модель обсуждается рабочей группой по сравниванию тарифов. Рост в год не превысит 6%, что позволит обойтись без субсидий из бюджета. При этом Пермь планирует получить в Минэнерго статус «альтернативной котельной», когда затраты на производство тепла устанавливаются на федеральном уровне. Это позволит властям избежать судебных тяжб со стороны общественников.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, рабочая группа по вопросу объединения тарифов «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК, подконтрольно «Т Плюс») в Перми выработала базовую модель. В минувшую пятницу она была презентована губернатору Максиму Решетникову.

Сейчас тариф ПСК на треть выше (1937 руб. за 1 Гкал/ч — с 1 июля), чем в целом по филиалу «Т Плюс» (1423 руб. за 1 Гкал/ч — с 1 июля). При этом ПСК снабжает теплом 80% потребителей Перми, остальные берут тепло по более низкому тарифу непосредственно у головной организации. В «Т Плюс» «двойной» тариф объясняют необходимостью ПСК содержать сети. Данная коммунальная особенность ЖКХ Перми является предметом критики со стороны общественников, которые регулярно оспаривают в судах тарифы на тепло, установленные региональными властями для энергетиков.

По информации „Ъ-Прикамье“, выравнивание тарифа предполагается провести за десятилетний срок — до 2029 года. При этом тариф ПСК в первые годы будет заморожен, а затем начнет повышаться на 4% в год. Тариф «Т Плюс» будет расти ускоренно — примерно на 6,6% в год.

Отметим, что законодательство разрешает субъектам РФ увеличивать средние тарифы ЖКХ в год не более чем на 4%, плюс руководству регионов дано право дополнительно увеличивать тарифы на 2%. Если совокупный рост тарифа превышает 6%, то власти обязаны компенсировать населению сверх­нормативный рост цен из бюджета. В случае с тарифом «Т Плюс» власти Перми будут избавлены от необходимости платить субсидии, поскольку общая «платежка» (в которую входит электро­энергия, газ, вода) будет дорожать в год примерно на 5,7%).

По сведениям источников „Ъ-Прикамье“, прежние расчеты более быстрого выравнивания тарифа «Т Плюс» и ПСК требовали ежегодных субсидий из бюджета города в 600 млн руб.

Предполагается, что выравнивание тарифов начнется с 1 июля 2020 года. «Т Плюс» по этому проекту планирует разработать инвестпрограмму — ее объем может составить около 200 млн руб. в год дополнительно (сейчас годовые инвестиции компании в сетевое хозяйство Перми составляют 600 млн руб.).

Кроме того, предполагается, что Пермь будет реализовывать эту программу, получив новый метод расчета тарифов на тепло — «альтернативной котельной». Статус этот устанавливает Мин­энерго РФ, в его основе — формула, которая позволяет рассчитать стоимость строительства «виртуального» источника тепла на конкретной территории и определить стоимость тепловой энергии. По сведениям „Ъ-Прикамье“, ведение такой методики определения стоимости тепла поддерживают как энергетики, так и краевые власти. Стоимость тепла, таким образом, устанавливают федеральные власти, и региональные с помощью «альтернативной котельной» могут снять с себя риски, которые может нести тепловая реформа: негативная реакция общественности, протесты прокуратуры и прочее. Кроме того, региональные власти не смогут самостоятельно установить тарифы выше планки «альтернативной котельной».

Для получения такого статуса в Минэнерго должна сделать запрос администрация Перми. Там оперативный комментарий по поводу выработанной модели представить „Ъ-Прикамье“ не смогли.

В краевом минтарифов подтвердили, что «представители „Т Плюс“ действительно представили свою модель поэтапного выравнивания тарифов ПСК и „Т Плюс“ к 2029 году, в том числе с использованием методики альтернативной котельной». «Министерство в настоящее время анализирует его с точки зрения корректности представленных показателей. Пока никакую оценку проекту мы не даем»,— сказали в ведомстве.

По мнению министерства, следующим шагом должно быть публичное обсуждение проекта на площадке администрации города Перми с максимально широким привлечением общественности. «Кроме того, важна позиция городских властей по данному вопросу. Нужно ли им выравнивание тарифов? Пока министерство не получило конкретную позицию от городских властей»,— заявили в ведомстве.

Председатель инвестиционного комитета гордумы Перми, бывший директор филиала «Т Плюс» Сергей Богуславский считает, что представленная модель позволит «прекратить все манипуляции относительно двух тарифов». Если Пермь получит в Минэнерго статус эталонного города, то, по мнению, депутата, истории с оспариванием тарифов со стороны общественных организаций и споры о завышенных тарифах прекратятся.

Руководитель пермского управления ФАС Александр Плаксин назвал предложенный вариант «мягким переходом к понятной системе тарифов на тепло в Перми». «Сейчас в городе сложилась парадоксальная ситуация, при которой ПСК формально обладает статусом единой теплоснабжающей организации, но не в полной мере реализовала его. Одновременно действуют два разных тарифа: ПСК и „Т-Плюс“»,— поясняет господин Плаксин.

«Существует два вероятных варианта выхода из ситуации. Либо оставлять ПСК единой теплоснабжающей организацией для левобережной части города — в таком случае поставка тепла будет исключена из функций „Т Плюс“. Другой, более логичный вариант: наделить „Т Плюс“ статусом единой теплоснабжающей организации, с перспективой роста тарифа. Если рост произойдет плавно в течение десяти лет, с соблюдением предельных уровней роста платы граждан за услуги ЖКХ, установленных правительством РФ, то закон нарушен не будет»,— добавил руководитель УФАС.

Вячеслав Суханов, Константин Кадочников