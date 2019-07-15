Доросли до портала

На русском языке газета «Петербургский диалог» присутствует теперь не только на сайте «Коммерсанта», но и на специальном портале, который разрабатывают и ведут наши друзья и партнеры — холдинг «Гроссманн групп» и Всемирная ассоциация русскоязычной прессы.

«Д» попросил рассказать о проекте автора идеи Михаила Даева и руководителя проекта Андрея Купцова.

Михаил Даев, совладелец холдинга «Гроссманн групп»:

— Создание информационного онлайн-ресурса «Петербургский диалог», ориентированного на дальнейшее развитие двусторонних отношений гражданских обществ России и Германии,— это инициатива холдинга «Гроссманн групп». На собственном примере мы понимаем, что может дать эффективное международное сотрудничество. Наш опыт — это опыт немецко-российского инженерного бюро Grossmann, начало которому было положено в 1993 году.

В настоящий момент на территории России работают 4700 немецких компаний. Учитывая возрастающий взаимный интерес германо-российского бизнес-сообщества, «Гроссманн групп» считает создание медиаплощадки в глобальной сети важным и своевременным проектом. И это не только экономический интерес, но, главное, укрепления доверия между нашими народами.

Андрей Купцов, член наблюдательного совета газеты «Петербургский диалог»:

— Информационный онлайн-ресурс — это один из немногих пока медийных инструментариев, благодаря которому граждане Германии и России смогут узнать последние новости на тему сотрудничества двух стран в самых разных областях. Здесь будут и оригинальные публикации газеты, и хроника форума, и вопросы-ответы на злобу дня. Наряду с этим мы запускаем видеоканал на YouTube под тем же названием «Петербургский диалог», который постепенно будет заполняться новыми событиями из жизни «Петербургского диалога»: заседаний рабочих групп, конференций и интервью политиков, экономистов, культурологов, молодежных лидеров. Именно для этого создан информационный новостной сайт newspaper-petersburger-dialog.ru, а также официальные страницы в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», Twitter, Instagram.