«Справедливая Россия» выдвинула кандидатов на муниципальные выборы

Региональное отделение «Справедливой России» выдвинуло кандидатов на предстоящие в сентябре муниципальные выборы. Как рассказала председатель совета реготделения Вероника Куликова на партийной конференции, всего было выдвинуто 115 кандидатов. Они будут представлять партию на выборах депутатов дум Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Суксунского, Чернушинского, Чусовского городских округов и ЗАТО Звездный. Наряду с этим партия выдвинула кандидатов в депутаты земсобраний Сивинского, Пермского и Кунгурского муниципальных районов, а также в советы депутатов нескольких поселений Большесосновского района. Ранее советы местных отделений выдвинули кандидатов в думы Чердынского и Красновишерского городских округов.

Значительную часть выдвинутых кандидатов составляют действующие депутаты. Так, в думу Добрянского городского округа справедливороссы выдвинули депутатов думы Добрянки Светлану Бахареву, Сергея Федорца и руководителя местного отделения партии в Добрянском районе Владимира Степанова. В депутаты думы Нытвенского городского округа баллотируются: депутаты городской думы Айдар Ахметханов и Алексей Матросов. Партийные интересы на выборах депутатов думы Осинского городского округа будут представлять депутаты думы Осы Надежда Комогорцева и Марина Сухоплюева, депутат земсобрания Осинского района Наталья Богомягкова. В думу Очерского городского округа выдвинуты депутат земсобрания Очерского района Олег Гвылев, депутаты думы Очера Татьяна Лобода, Дмитрий Мишланов, Дмитрий Рагозин.

Интересы «Справедливой России» на выборах в земсобрание Куединского района будут представлять действующие депутаты Екатерина Балабанова и Владимир Денисенко. На выборы в земсобрание Пермского района партия делегировала председателя ТОС «Троица», гражданского активиста Георгия Шабанова.

Вероника Куликова отметила, что партия не закрывает вакантные мандаты на 100%. «Справедливая Россия» не выдвигает кандидатов для галочки, мы поддерживаем людей, готовых бороться и побеждать в одномандатных и многомандатных округах»,— добавила руководитель реготделения. Список кандидатов был поддержан делегатами конференции единогласно.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября в Прикамье пройдут 23 избирательные кампании в 20 муниципалитетах и будет замещено более 350 депутатских мандатов.