Координатор уфимского штаба Навального пожаловалась на выдвижение «двойников» в ее округе

Руководитель уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального Лилия Чанышева, выдвинувшаяся на дополнительные выборы в горсовет Уфы по избирательному округу №8, направила в Центризбирком Башкирии жалобу на нарушение избирательных прав. Как сообщал “Ъ-Уфа“, в этом округе выдвинуто три кандидата с фамилией Чанышева — помимо координатора штаба Навального Лилии Чанышевой, которая идет самовыдвижением, в округе баллотируется также Лилия Чанышева от Российской партии пенсионеров за справедливость и самовыдвиженец Эльвира Чанышева. В своей жалобе Лилия Чанышева сообщает, что в округе была использована технология выдвижения кандидатов-«двойников», что является злоупотреблением избирательного права. Задача выдвижения «двойников», отмечает заявитель, «заключается только в самом факте наличия его в избирательном бюллетене» для введения избирателей в заблуждение. Две другие Чанышевы «никогда не занимались политикой», а та Лилия Чанышева, которая идет от Российской партии пенсионеров за справедливость, писала в социальной сети Facebook, что от политики «всеми силами держится подальше».

Кандидат приводит в жалобе высказывание главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой, в котором она трактует выдвижение кандидатов-двойников как нечестную борьбу с сильными конкурентами.

Также Лилия Чанышева указывает, что городская избирательная комиссия в нарушение ч. 4.1 ст. 49 Кодекса о выборах не уведомила ее о направлении подписных листов на проверку в МВД и управление Федеральной миграционной службы. В результате ни она, ни доверенное лицо не имеют возможности присутствовать при этой проверке.

Третий довод жалобы — запрет на фото- и видеосъемку в помещении горизбиркома, который, по словам заявителя, был наложен на нее должностными лицами комиссии Татьяной Гайдаренко и Ириной Исаевой.

Сегодня ЦИК республики, по словам Лилии Чанышевой, передал жалобу на рассмотрение горизбиркому с рекомендаций ответить заявителю до 12 июля. «Так как ЦИК РБ в пределах своей компетенции не стал рассматривать мою жалобу по существу и принимать мотивированное решение, я написала жалобу в ЦИК России, где прошу восстановить мои нарушенные права и обязать ЦИК РБ рассмотреть мою жалобу по существу»,— отметила кандидат.

Ирина Самойлова