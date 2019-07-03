С ЦУМа сойти

Арбитражный суд Татарстана обязал владельцев здания бывшего уфимского Центрального универмага выставить актив на продажу вместе с земельным участком. Владелец здания — ОАО «ЦУМ» (принадлежит австрийской Intera GmbH) — передавал его в залог татарстанскому банку «Спурт» в 2014 году, поручившись тем самым по кредиту в размере €6,2 млн, выданному связанной с ним венгерской компании «Проинвест». По решению суда актив должен быть выставлен на торги за 336 млн руб. Эксперты сомневаются, что на покупку здания по этой и даже более низкой цене будет спрос.

Здание уфимского ЦУМ на улице Маркса площадью 5,23 тыс. кв. м по решению арбитражного суда Татарстана должно быть вместе с земельным участком площадью 2,6 тыс. кв. м выставлено на продажу. Суд удовлетворил требование казанского банка «Спурт» (лицензия отозвана ЦБ в июле 2017 года) об обращении взыскания на имущество, заложенное уфимским ОАО «ЦУМ» и венгерской компанией «Проинвест».

Как следует из материалов дела, помещения универмага были заложены в банке в сентябре 2014 года, когда «Проинвест» привлекал банковский кредит в размере €6,2 млн на два года по ставке 10% годовых. ОАО «ЦУМ» выступило поручителем по этому кредиту. АО с ноября 2016 года принадлежит австрийской Intera GmbH (в 2014 году обществом владело британское партнерство с ограниченной ответственностью «АИ трейд ЛЛП»). Прямой аффилированности между заемщиком и залогодателем в ЕГРЮЛ не просматривается.

В «Спурте» задолженность заемщика оценивают в 430,47 млн руб., из которых 338,25 млн руб.— основной долг, 48,86 млн руб.— проценты, 43,34 млн руб.— неустойка.

Согласно решению суда, универмаг и участок должны быть выставлены на продажу соответственно за 315,2 млн и 20,8 млн руб., что составляет 80% от рыночной стоимости имущества, установленной судебной экспертизой.

• Здание ЦУМа было построено в 1907 году купцами Каримовыми и Шагуловым. В советские годы в нем располагался универмаг. Сейчас большую часть помещений арендует под свой офис группа ВТБ. Кроме того, они сдаются предприятиям общепита, магазинам косметики и парфюмерии. Объект вляется памятником архитектуры регионального значения. Уставный капитал ОАО «ЦУМ» — 18,09 млн руб. По итогам 2018 года при выручке 33,6 млн руб. чистая прибыль общества составила 406 тыс. руб. Чистые активы оценивались в 50,9 млн руб.

На какие цели «Проинвест» привлекал банковский кредит, в материалах суда не уточняется. Московская «дочка» венгерского предприятия — ООО «Пэтруско» (на тот момент принадлежало Марине Демидовой) — в 2014 году получала контракт на проектирование здания республиканского перинатального центра в Уфе стоимостью 34 млн руб. Тогда же она получала контракт стоимостью 1,29 млрд руб. на строительство роддома в подмосковном Раменском.

В суде представитель «Проинвеста» просил приостановить производство по иску до окончания процесса в Останкинском районном суде Москвы, в рамках которого банк «Спурт» пытался взыскать задолженность с ОАО «ЦУМ» и уфимского предпринимателя Алексея Царькова. Господин Царьков в 2011 году фигурировал в списке аффилированных лиц ОАО «ЦУМ» с долей 29% (такая же доля принадлежала Борису Юдину, 22% было у Олега Соболева, еще 10% у Айрата Зиаи). Приостановить производство арбитражный суд Татарстана отказался. В иске банка к ЦУМу и господину Царькову в московском суде было отказано.

В арбитражном разбирательстве с банком господин Царьков был привлечен третьим лицом, так как вместе с ОАО «ЦУМ» был поручителем по обязательствам «Проинвеста».

Вчера дозвониться до него не удалось: его прежний номер был недоступен.

В 2016 году здание универмага уже выставлялось на продажу на портале Ассоциации банков Северо-Запада, который используется для продажи непрофильного и залогового имущества. От имени банка «Спурт» сообщалось, что актив продается за 450 млн руб. Алексей Царьков сообщал „Ъ“, что владельцы готовы продать здание дешевле, за 380 млн руб., так как больше в нем не заинтересованы.

Однако в последующие годы, следует из материалов дела, между банком и «Проинвестом» были подписаны дополнительные соглашения, меняющие порядок и срок выплаты по кредиту.

По городскому номеру ОАО «ЦУМ» вчера никто не отвечал.

В пресс-службе Агентства по страхованию вкладов, которое ведет конкурсное производство в банке «Спурт», от комментариев отказались.

В «Пэтруско» на запрос „Ъ“ не ответили.

На рынке недвижимости сдержанно оценивают перспективы быстрой продажи здания. По мнению эксперта Рината Садриева, начальная стоимость активов выглядит вполне рыночной, из преимуществ здания — его расположение в исторической части города. В то же время управляющий партнер Art Estate Group Роберт Тагиров полагает, что потенциальных покупателей такой актив может заинтересовать разве что при снижении цены хотя бы до 250 млн руб. «Ситуация на рынке недвижимости Уфы такова, что смысла выставлять на продажу здание такой площади дороже 40–45 тыс. руб. за 1 кв. м нет. Да и по такой цене найти покупателя маловероятно. Предложений на рынке хватает»,— отмечает он.

Генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева также считает, что покупатель вряд ли найдется, даже если цена упадет вдвое. «Для покупки такого объекта нужен серьезный инвестор,— отметила она.—Раньше подобные объекты приобретались на кредитные средства под залог самих объектов, но в последнее время банки поняли, что такие залоги неликвидны».

Оптимистично смотрит на перспективы продажи здания директор по развитию Центра коммерческой недвижимости Евгения Долганова. По ее словам, такие здания, как ЦУМ, все еще востребованы на рынке, так как для инвесторов очевидна привлекательность локации. «Инвесторов не много, но они есть. За посткризисный период три-четыре компании проявляли интерес к этому зданию, в том числе через наш центр»,— отметила она.

Булат Баширов