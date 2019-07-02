R&D подразделение «Эфко» запустило под Белгородом хранилище стволовых клеток

«Центр клеточных технологий Бирюч» в Белгородской области, построенный на базе собственного инновационного центра ГК «Эфко» «Бирюч — Новые технологии» («Бирюч-НТ»), будет выделять и хранить стволовые клетки новорожденных детей. Об этом сообщает пресс-служба компании. Центр уже прошел все необходимые процедуры лицензирования. «В условиях стерильности из пуповинной крови выделяется концентрат ГСК (гемопоэтические стволовые клетки). Кровь также проходит тестирование на наличие инфекций, определение группы крови и резус-фактора»,— уточнили в компании. Инвестиции в проект составили более 100 млн руб.

Напомним, о проекте центра молекулярно-клеточных технологий стало известно в конце 2017 года. Помимо вышеуказанного направления он также включает геномную селекцию в растениеводстве и животноводстве.

Подробнее о проекте — в публикации “Ъ-Черноземье” «"Эфко" начинает искусственный отбор».

Мария Старикова