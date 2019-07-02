Глава Октябрьского района Уфы, с которым отказался работать Радий Хабиров, подал в отставку

Глава Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов, которого сегодня на оперативном совещании раскритиковал врио главы Башкирии Радий Хабиров, запретив пускать в «правительственные учреждения», написал заявление об увольнении, сообщили три информированных собеседника “Ъ-Уфа“ в мэрии и администрации района. Господин Ахунов управлял администрацией самого густонаселенного и крупного по территории района Уфы (всего их семь) с начала 2016 года, а до этого работал заместителем администрации Демского района города.

Его отставке предшествовало заявление господина Хабирова о том, что он отказывается работать с «Робертом Забировичем». Врио главы разразился им после того, как прогулялся по микрорайону Сипайлово и обнаружил там «везде строительный мусор» и «бурьян по пояс». На ликвидацию этого «безобразия» он дал один месяц, а сити-менеджеру Уфы, в полномочия которого входят такие назначения и увольнения, поручил принять кадровое решение.

По ходу совещания выяснилось, что именно стало поводом для критики господина Хабирова. Через неделю в Уфе начнутся Международные летние детские игры. В графике пребывания гостей есть посещение парка Кашкадан в микрорайоне Сипайлово. Радия Хабирова напугала перспектива того, что гости покинут пределы недавно отремонтированного парка и перейдут на другую сторону дороги, где начинается обычная жилая и коммерческая застройка со всеми вытекающими последствиями.

Роберт Ахунов — уроженец Белебеевского района Башкирии, окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности инженера-математика. Карьеру начинал в администрации Демского района Уфы в 1997 году. Дослужился до должности первого заместителя главы этой администрации. Главой Октябрьского района был назначен в январе 2016 года прежним сити-менеджером Иреком Ялаловым.

Площадь Октябрьского района Уфы превышает 9 тыс. га. В нем проживают более 243 тыс. человек, или примерно пятая часть населения города.

Ирина Самойлова