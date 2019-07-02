02 июля, вторник
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Ульфату Мустафину намекнули на необходимость отставки главы Октябрьского района Уфы

Прогулка врио главы Башкирии Радия Хабирова по уфимскому микрорайону Сипайлово может стоить должности главе администрации Октябрьского района Роберту Ахунову (занимает ее с начала 2016 года). Сегодня на оперативном совещании в кабмине господин Хабиров заявил, что осмотр Сипайлово, где «везде строительный мусор» и «бурьян по пояс», отбил у него желание работать с этим чиновником.

Обращаясь к сити-менеджеру Уфы Ульфату Мустафину, в полномочия которого входит назначение глав администраций районов, Радий Хабиров заявил, что «это должно быть ваше решение» (об отставке или продолжении работы господина Ахунова), но он сам больше «работать с Робертом Забировичем» не будет. После этого врио главы распорядился подчиненным «отдать поручение» не пускать главу района «в правительственные учреждения», где «ему делать нечего», а руководителю своей администрации Александру Сидякину велел «отработать» кадровый вопрос в администрации района, так как сам может давать такие поручения «только условно». «Я хочу от Уфы услышать»,— отметил он, а Ульфату Мустафину посоветовал «погрузить команду вашей мечты и поехать в Учалы и Ишимбай», чтобы «посмотреть, как там порядок наводят».

На ликвидацию «безобразия» в Сипайлово Радий Хабиров отвел администрации один месяц.

По ходу совещания выяснилось, что именно стало поводом для критики врио: в Уфе в июле пройдут Международные летние детские игры, в графике пребывания гостей есть посещение парка Кашкадан в Сипайлово. Господина Хабирова напугала перспектива того, что гости покинут пределы недавно отремонтированного парка и перейдут на другую сторону дороги, где начинается обычная жилая и коммерческая застройка.

Ирина Самойлова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский материал

Профиль пользователя