«Салаватстекло» увеличило дивиденды на 33%

Акционеры АО «Салаватстекло» (входит в группу компаний башкирского предпринимателя Радика Султанова) на годовом собрании 28 июня утвердили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 200 руб. на каждую обыкновенную акцию номиналом 10 руб., сообщает «Интерфакс». Размер выплат на треть больше, чем по результатам 2017 года. По итогам 2017 года АО выплачивало акционерам по 150 руб. на акцию.

Чистая прибыль предприятия в 2018 году составила 3,03 млрд руб. Таким образом на дивиденды будет направлено 33% прибыли, или 995,37 млн руб.

В совет директоров АО избраны семь человек: генеральный директор Сергей Агуреев, его первый заместитель Руслан Амиров, коммерческий директор Фаниль Гумеров, директор по безопасности Владислав Капелев, директор производства листового стекла Максим Скиртин, директор ООО «Компания РИА» Радик Султанов, начальник юридического отдела АО Рустем Василов.

«Салаватстекло» производит листовое стекло, изделия из него и строительные материалы.

Ирина Самойлова