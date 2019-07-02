В суд передано новое уголовное дело уфимского криминального авторитета Альберта Галимова

Прокуратура Башкирии передает в суд уголовное дело известного уфимского криминального авторитета Альберта Галимова. Он обвиняется в вымогательстве с применением насилия (ч. 2 ст. 163 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222).

Альберт Галимов был задержан в октябре 2018 года в ресторане «Морошка» по подозрению в вымогательстве у местного предпринимателя 500 тыс. руб. При задержании у него, как сообщал портал «Собкор02», был пистолет. По версии следствия, Галимов угрожал расправой некоему бизнесмену, которому в 2017 году дал взаймы 1 млн руб. с обязательством ежемесячно выплачивать проценты в размере 200 тыс. руб. Так как заемщик рассчитаться не смог, он избил должника кастетом, а затем отвез в частную клинику, где тот вынужден был солгать, что получил травмы в результате падения с лестницы. Чтобы должник не обратился в полицию, к нему была приставлена охрана. Тому удалось обратиться в правоохранительные органы, сбежав из офиса через черный вход, сообщают в прокуратуре.

При обыске у Альберта Галимова был найден самодельный пистолет, переделанный из газового пистолета модели «Иж-79», а также девять патронов. Свою вину обвиняемый признал, отмечают в прокуратуре.

Дело будет слушаться в Октябрьском районном суде Уфы.

Альберт Галимов — основатель крупнейшей уфимской группировки «Галимовские», которая действовала в Уфе в 1990-2000-е годы. В 2006 году он был приговорен Октябрьским райсудом Уфы к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, а также за грабеж, разбой и вымогательство. В октябре 2015 года он вышел на свободу. В 2016 году на него было совершено покушение в уфимском ресторане «Бакшиш».

Ирина Самойлова