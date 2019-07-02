Роспотребнадзор потребовал от Сибайского ГОК расширить санитарно-защитную зону вокруг тлеющего карьера

Башкирское управление Роспотребнадзора направило в Сибайский городской суд заявление о признании незаконными действий и бездействий АО «Сибайский горно-обогатительный комбинат», владеющего тлеющим Сибайским карьером. АО принадлежит Учалинскому горнообогатительному комбинату группы УГМК. С ноября 2018 года в карьере горит руда в шахтах комбината, что приводит к загрязнению воздуха диоксидом серы и другими вредными соединениями. Концентрация загрязнения превышала предельно допустимые в десятки раз. Горожане больше полугода жалуются на головные боли, обострение аллергических реакций, кожные высыпания, боли в горле, кашель, непрекращающуюся тошноту.

В своем иске Роспотребнадзор требует суд понудить Сибайский ГОК к исполнению требований санитарного законодательства, в частности, к соблюдению СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», сообщили в ведомстве на запрос “Ъ-Уфа”. В настоящее время владелец карьера не предотвратил появление запахов раздражающего действия и острое влияние атмосферных загрязнений на здоровье населения в период, когда концентрации диоксида серы и дигидросульфата превышают ПДК, отмечается в иске. Кроме того, в нем указывается на то, что в Сибае не соблюдаются нормативы для жилых территорий: не проводятся мероприятия по увеличению размера санитарно-защитной зоны карьера. Ведомство просит суд обязать ГОК обратиться в Роспотребнадзор с заявлением об изменении санитарно-защитной зоны предприятия с тем, чтобы она была установлена либо путем изменений действующего постановления главного государственного санитарного врача РФ, либо новым постановлением.

По информации Сибайского городского суда, иск поступил на рассмотрение 10 июня, вчера он рассматривался на предварительных слушаниях. Третьими лицами к разбирательству привлечены минздрав республики и администрация Сибая.

О том, как разворачивались события в Сибае, подробнее в материале “Ъ-Уфа” «Им серы больше нет».

Майя Иванова