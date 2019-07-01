Два человека могли подвергнуться воздействию зарина в офисе Facebook в Калифорнии

Два человека, предположительно, подверглись воздействию зарина (отравляющее вещество, относится к химическому оружию) в отделении корреспонденции, принадлежащем Facebook Inc. Инцидент произошел в городе Менло-Парк, штат Калифорния, сообщает Reuters со ссылкой на пожарный департамент города. Офис эвакуирован.

«У нас есть два возможных случая отравления, однако сейчас симптомы не проявляются»,— сказал представитель пожарной службы.

По данным местных СМИ, эвакуированы два здания. Делом занимаются агенты ФБР. Представители Facebook для комментариев пока не доступны.