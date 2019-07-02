Минпром получил «Сигнал»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назначил министром промышленности и энергетики региона Андрея Архипова, ранее работавшего коммерческим директором ОАО ЭОКБ «Сигнал». После увольнения по собственному желанию предыдущего министра, Андрея Куликова, ведомство более полугода оставалось без руководителя. За это время было объявлено о финансово­экономических и кадровых проблемах на нескольких крупнейших предприятиях региона. Эксперты считают, что новому министру предстоит «переломить ситуацию» и выводить сферу из кризиса.

Министром промышленности и энергетики Саратовской области стал Андрей Архипов. Соответствующее распоряжение 1 июля подписал губернатор Валерий Радаев. Вчера господин Архипов был представлен коллективу ведомства. До назначения он занимал должность заместителя генерального директора по финансово­экономическим вопросам — коммерческого директора ОАО ЭОКБ «Сигнал», которым с 2005 года руководит его отец, бывший депутат Саратовской областной думы Владимир Архипов. Предприятие специализируется на разработке и производстве датчиков, сигнализаторов, манометров, систем измерения давления и датчиков температуры для работы в сложных условиях эксплуатации на объектах авиационной, ракетно-космической и морской техники.

Кресло министра промышленности и энергетики региона освободилось 7 декабря 2018 года — глава ведомства Андрей Куликов покинул его по собственной инициативе, после возбуждения в отношении него уголовного дела. Ему вменяются превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и подделка документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Уголовное дело возбудили в августе прошлого года. Предполагаемые преступления были совершены в то время, когда Андрей Куликов занимал пост главы Энгельсского района (с сентября 2016 года по 9 июня 2017 года). Господин Куликов вину в инкриминируемом ему деянии не признает. Расследование пока не завершено.

Эксперты считают, что перед Андреем Архиповым стоит задача вывести сферу промышленности региона из кризиса. За полгода, которые областное минпром­энерго находилось без руководителя, о сложной ситуации было объявлено на нескольких крупных предприятиях. Это ЗАО «Тролза» (введен режим простоя для 273 сотрудников), ПАО «Тантал» (в режиме неполной рабочей недели трудятся около 40 человек), АО «НПП „Контакт“» (объявил о сокращении 94 сотрудников) и другие.

Депутат Саратовской областной думы Николай Семенец («Единая Россия») надеется, что новый руководитель «привнесет свежего воздуха в деятельность министерства», которому, по мнению депутата, в последнее время «нечем было похвастаться». Депутат Александр Анидалов (КПРФ) сомневается, что новому министру удастся быстро исправить ситуацию в промышленности. «Слишком многое потеряно, много времени упущено, когда у нас министерство просто стояло и наблюдало в качестве статиста, как погибают крупнейшие предприятия. Мы — энергоизбыточный регион, катастрофа, что промышленность находится в таком плачевном состоянии. Надеюсь, что Андрею Архипову удастся переломить ситуацию»,— подытожил коммунист.

По мнению члена Общественного совета при министерстве промышленности и энергетики Саратовской области Сергея Лисовского, в настоящее время в области лучше всего в промышленности разбирается первый замглавы ведомства Владимир Белгородский. «Почему назначен не он? Здесь может быть много факторов, в том числе и его желание,— отметил господин Лисовский.— Плюс Андрея Архипова в том, что он прошел хорошую школу работы и руководства крупным промышленным предприятием. К сожалению, и преды­дущий министр, и курирующие этот блок зампреды имели мало отношения к промышленности. К счастью, ситуация в регионе начинает меняться. Об этом говорит не только назначение Андрея Архипова на пост главы минпрома, но и назначение на пост председателя правительства Александра Стрелюхина (руководил АО „Энгельсский локомотивный завод“. — „Ъ“). Он в теме и, надеюсь, окажет поддержку новому ­министру».

Политолог Дмитрий Олейник считает, что корректировать структуру областного правительства надо в сторону улучшения работы по привлечению инвестиций в регион. «Лично мне неизвестно ничего о наличии промышленных предприятий регионального уровня, ради которых было бы оправданно существование отдельного министерства. Равно как и энергетических. Тем не менее, надеюсь, перемены будут к лучшему»,— отметил он.

Марина Ковалева