В «пилот» Минтруда по борьбе с бедностью вошли еще пять регионов

К пилотному проекту по снижению бедности присоединились республики Коми и Тыва, Алтайский и Пермский края, а также Курганская область, сообщает Минтруд. В рамках «пилота» власти выясняют причины бедности и на примере регионов-участников разрабатывают меры для повышения доходов жителей.

Ранее в проекте участвовали восемь регионов: Татарстан, Кабардино-Балкария, Приморский край, Нижегородская, Ивановская, Липецкая, Томская и Новгородская области.

Кроме того, Минтруд внес новую норму в порядок реализации пилотных проектов. В регионах планируется «усовершенствовать ежемесячную выплату неработающим трудоспособным родителям или опекунам, которые ухаживают за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы».

«Изменения предусматривают разработку критериев нуждаемости семей с детьми-инвалидами и семей с инвалидами с детства I группы в мерах социальной поддержки и государственной социальной помощи за счет федерального, регионального или муниципального бюджетов, а также определение объемов таких мер»,— сообщает Минтруд.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности. По подсчетам специалистов, уровни бедности среди детей и пожилых в России почти в два раза выше средних по стране.

Ранее в Минтруде сообщили, что в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью регионы по своему усмотрению скорректируют критерии нуждаемости. С таким заявлением министерство выступило на фоне публикаций в СМИ о том, что в рамках такой корректировки чиновники из Ивановской области выделили среди малоимущих группу «ленивых» бедных — людей, которые не готовы продать или сдать в аренду свое имущество, чтобы заработать. Кроме того, из малоимущих в регионе исключили тех, кто не использует земельный участок как «дополнительный источник продуктов питания».

О пилотном проекте Минтруда по учету малообеспеченных семей читайте в материале “Ъ” «Социальная помощь разыщет адреса».