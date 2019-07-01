Бывшего главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию

Власти Черногории экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина, которого в России подозревают в растрате 52,5 млн руб. в составе организованной группы (ст. 160 УК РФ), сообщает Генпрокуратура.

По версии следствия, в 2009 году соучастники банкира подготовили подложные документы, а он сам одобрил кредиты фиктивным организациям. В результате этого со счетов «Тройки» похитили 52,5 млн руб.

Сергей Ильин скрылся от следствия, после чего его объявили в международный розыск. В октябре 2018 года экс-главу «Тройки» задержали в Черногории. В Россию господина Ильина доставили в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ.

Банк России зарегистрировал «Тройку» в 1992 году. Лицензия у кредитной организации была отозвана в 2010-м. В 2015-м стало известно о ликвидации банка.