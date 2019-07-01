Бердыев больше не является совладельцем ФК «Рубин»

Бывший главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев больше не является совладельцем клуба, передает «Интерфакс». Господин Бердыев вышел из капитала ООО «ФК "Рубин"», управляющего активами футбольного клуба. Ранее ему принадлежали 49,99%.

Единственный владельцем казанского «Рубина» стал Русет Сайманов. Ранее ему принадлежало 50,01% в уставном капитале клуба.

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера клуба в начале июня, проработав два года. Это был его второй отрезок во главе команды в первый раз (2001–2013 годы). По его руководством «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009), один раз Кубок России (2011/2012), дважды Суперкубок России (2010, 2012), дважды принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов, сумели дойти до 1/4 финала Лиги Европы.

Ранее источники “Ъ” рассказали, что основными причинами ухода господина Бердыева стали его принципиальные расхождения с господином Саймановым, а также слишком высокая зарплата тренера. Она составляла, по неофициальным данным, €3 млн в год.

Игроки и болельщики «Рубина» называют господина Бердыева «олицетворением самой успешной, “золотой” эпохи в истории» клуба. Он возглавлял тренерский штаб команды в течение 14 лет.

Подробнее об отставке главного тренера читайте в материале “Ъ”«“Рубин” сократил Курбана Бердыева».