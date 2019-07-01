Музей в Чердыни закрылся по техническим причинам

С 1 июля по техническим причинам закрылся Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина. Директор учреждения Александр Мистрюков пояснил РБК-Пермь, что закрытие произошло из-за отсутствия онлайн-касс. Согласно ФЗ № 54 это оборудование должно быть у всех учреждений, получающих прибыль, с 1 июля 2019 года. Деньги на установку онлайн-класс должна была выделить администрация Чердынского района, но этого не было сделано, отметил директор.

В администрации Чердынского района сообщили, что в скором времени будут подписаны договоры на поставку онлайн-касс, деньги уже выделены. Чердынский музей — один из старейших на Урале, основан в 1899 году. Собрание музея составляет более 110 тысяч единиц.