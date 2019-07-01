В Оренбургской области заработала очередная солнечная электростанция

В Оренбургской области введена в эксплуатацию Елшанская солнечная электростанция мощностью 25 МВт. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

На сегодняшний день в регионе работают 12 солнечных электростанций общей мощностью 260 МВт. Основные элементы Елшанской СЭС произведены в России. В частности, гетероструктурные солнечные модули изготовлены на заводе группы компаний «Хевел» в Новочебоксарске.

Мощности Елшанской СЭС позволят избежать 16 тыс. т выбросов углекислого газа и сэкономить 4 млн куб. м природного газа ежегодно. Оренбургская область является лидером среди российских регионов в сфере солнечной энергетики.

Андрей Сазонов