Сменился гендиректор Березниковского содового завода

Новым генеральным директором АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) назначен Эдуард Давыдов. Он же занял аналогичный пост в АО «Башкирская содовая компания» (БСК). Как сообщается на сайте БСК, такие решения приняты советами директоров компаний. На этих постах господин Давыдов сменит действующего генерального директора — господина Ан Ен Дока, руководившего предприятиями с 2007 года. В свою очередь господин Ан Ен Док возглавит филиал АО «БСК» в Москве и будет руководить реализацией проекта «Титан».

АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) — один из крупнейших производителей кальцинированной соды в России, его доля на товарном рынке составляет около 15%. 95,84% уставного капитала предприятия (99,13% обыкновенных акций) принадлежит АО «Башкирская содовая компания» (входит в «Башхим»).