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Azur Air запустит в октябре авиарейс из Казани в Доминиканскую республику

Авиакомпания Azur Air 31 октября запустит авиарейс из Казани в Доминиканскую республику, в город Ля Романа, сообщает пресс-служба казанского аэропорта. Самолеты будут летать один раз в 14 дней.

Программа разработана совместно с туроператором Anex Tour и рассчитана на период до 17 апреля 2020 года. Полетная программа будет выполняться на воздушном судне Boeing-777-300.

Казань станет третьим городом России после Москвы и Санкт-Петербурга, откуда

можно будет отправиться в Доминиканскую республику прямым перелетом.

“Ъ-Казань”


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