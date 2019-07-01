В Прикамье заработает мониторинг предупреждения межнациональных конфликтов

Губернатор Пермского края утвердил положение о системе мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории края. В подписанном главой региона указе сообщается, что уполномоченным органом, осуществляющим мониторинг, будет администрация губернатора. Главы муниципальных районов и городских округов должны назначить ответственным за мониторинг одного из своих заместителей.

Мониторинг будет включать в себя анализ письменных сообщений граждан, публикации в СМИ и интернете, информации, полученной в ходе различных совещаний и конференций, данных от органов государственной власти и результаты социологических исследований.

В случае появления информации о возможных конфликтах администрация губернатора разрабатывает план по их профилактике, взаимодействует с органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, общественными организациями.