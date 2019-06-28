Девушка в Краснодаре украла у друга после отдыха на море 700 тысяч рублей

Полиция кубанской столицы возбудила уголовное дело в отношении 25-летней девушки, которую подозревают в крупной краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Поводом для этого стало обращение в правоохранительные органы молодо человека с улицы Тургенева, который сообщил, что у него украли 700 тыс. руб.

По данным УМВД по Краснодару, в места преступления были сняты отпечатки пальцев, которые и вывели следствие на предполагаемую преступницу. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

«Девушка накануне была у него в гостях. Впоследствии она сама приехала к потерпевшему и призналась в содеянном, вернув оставшиеся после отдыха на черноморском побережье 300 тысяч рублей. Стражи правопорядка приняли у злоумышленницы явку с повинной, после чего ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - рассказали в городской полиции.

Василий Хитрых