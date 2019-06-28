Мэрия Екатеринбурга проверит имущество Александра Новикова в рамках его банкротства

Администрация Екатеринбурга проводит экспертизу дома на Малышева, 38, принадлежащего известному исполнителю шансона Александру Новикову. Как сообщили в мэрии, специалисты проверяют с какой целью используется здание.

«Дело в том, что здание зарегистрировано в качестве многоквартирного жилого дома. По факту, в здании отсутствуют жилые помещения и располагаются объекты торговли. Экспертиза должна подтвердить или опровергнуть этот факт»,— рассказали в пресс-службе.

Известно, что мэрия является истцом дела о банкротстве господина Новикова. Сумма исковых требований составляет около 1,4 млн руб. и касается задолженности музыканта за аренду земли на Малышева, 38. Юрист господина Новикова отрицает наличие задолженности.