В России запретили держать дома медведей, волков, львов, обезьян, крокодилов и кобр

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию в неволе животных и исключения из него. Соответствующее подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановление опубликовано на сайте правительства. Введение запрета обусловлено опасностью для владельцев, которую несут хищные животные, а также тем, что их привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания, что «может неблагоприятно влиять на состояние здоровья» животных.

В перечень запрещенных животных вошли крупные хищные и ядовитые животные. В частности, некоторые виды змей (кобры, ужи, питоны), ящерицы (комодский варан, или ядозуб), крокодилы и черепахи (каймановые и трехкоготные мягкотелые). Также в списке оказались некоторые земноводные (например, ужасный листолаз или бразильский гребнистоголов), паукообразные (скорпионы, тарантулы, пауки-отшельники и прочие виды ядовитых пауков).

Запрещено содержать и многих млекопитающих, в том числе: китообразных, тюленей, хищников (медведей, моржей, волков, тигров, львов, пум, рысей, гепардов, медоедов, гиен), хоботных, двурезцовых сумчатых, парнокопытных и непарнокопытных (кроме домашней лошади и быков). Также в перечень попали приматы (за исключением магота), птицы (пингвины, пеликаны, киви, соколы, совы, а также некоторые страусы). В списке также содержатся хрящевые (скаты, акулы) и костные (морские окуни, дракончики, звездочеты, угреобразные) рыбы. В перечень включены и коралловые полипы, такие как зоантарии.

«Запрет не распространяется на содержание животных из этого списка в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и других подобных организациях, а также на особые случаи, при которых допускается их содержание»,— указано в постановлении. При этом животные, приобретенные до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти.

О подготовке перечня животных, которых нельзя держать в домашних условиях,— в материале “Ъ”.