Крокодилы, акулы и волки попали под санкции

Минприроды вдвое расширило список животных, которых нельзя держать в домашних условиях. Перечень нежелательных соседей человека по квартире пополнили, например, волки, лисы, крокодилы и акулы. Прежняя версия документа была скорректирована после того, как зоозащитники заявили, что природоохранное ведомство прежде всего печется о безопасности людей, в то время как многие дикие животные, которым требуются особые условия содержания, в черный список не попали. Требования закона обещали выполнить даже в Чечне, глава которой часто фотографируется с тигром прямо в домашних интерьерах.

Минприроды разработало новый проект правительственного постановления (есть в распоряжении “Ъ”) с перечнем животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Документ подготовлен в рамках исполнения закона о запрете жестокого обращения с животными, который принят в декабре 2018 года. При этом в законе оговаривается, что животные из черного списка, приобретенные до 2020 года, могут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти. По сравнению с представленной на суд общественности более ранней версией (см. “Ъ” от 26 февраля 2019 года) список увеличился вдвое. Эксперты и зоозащитники, напомним, тогда раскритиковали документ, заявив, что он составлен небрежно. Оппоненты указывали, что акцент делается на безопасности людей, в то время как большинство диких животных, которым требуются особые условия содержания, в черный список не попали.

Например, предлагалось запретить держать дома крупных хищников весом более 20 кг в том числе из семейств медвежьих и кошачьих (пантеры, львы, тигры, дымчатые леопарды, ирбисы, гепарды, рыси и пумы). В новом документе упоминание про вес животного отсутствует. При этом список пополнился волками, лисами, гиенами, сервалами и пандами. Значительно расширен перечень опасных змей и пауков, которых нельзя содержать в домашних условиях. Если раньше планировалось запретить только «черных вдов», каракуртов и скорпионов, то в жилищах не должно быть тарантулов, пауков-отшельников, атраксов и многих других. Кроме того, в список нежелательных соседей человека по квартире попали крокодилы, акулы, электрические скаты, угри и мурены. Помимо животных, представляющих опасность, перечислены морские млекопитающие и крупные животные, для которых трудно создать приемлемые условия содержания в жилых домах. Среди них, например, китообразные, моржи и тюлени, представители хоботных, непарнокопытных и казуарообразных, приматов.

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов заявил “Ъ”, что многие дикие животные, перечисленные в перечне, содержатся в квартирах. Это приводит к неблагоприятным последствиям не только для владельцев и соседей, но и для самих животных. “Ъ” действительно обнаружил в ряде московских зоомагазинов животных из списка Минприроды. В частности, можно приобрести, например, лис (до 25 тыс. руб.), медведей (до 800 тыс. руб.), тигров (до 1 млн руб.), электрических скатов (до 55 тыс. руб.) и акул (до 1,5 млн руб.). “Ъ” попробовал выяснить, что думают по поводу планов Минприроды участники рынка, однако в магазинах отказались от комментариев. Диких животных продают и в сервисе объявлений Avito. Например, частные торговцы предлагают крокодилов стоимостью от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб. «Они всегда незаконно завезены, не имеют ветеринарных свидетельств и прививок»,— уточняет Владимир Бурматов.

Директор Большого Московского государственного цирка известный укротитель Эдгард Запашный подтвердил “Ъ”, что диким животным в квартире живется несладко. При этом, по его словам, многие держат их дома, даже известные политики. «Но чаще известным людям животных дарят, а потом они звонят и просят помощи: готовы ли мы их принять? — говорит он.— Например, одному бывшему депутату Мосгордумы подарили львенка. Он мне позвонил, и мы в течение суток пристроили его в зоопарк».

Среди любителей экзотических животных выделяется глава Чечни Рамзан Кадыров. Фотографии политика с тигром на поводке в домашнем интерьере можно легко найти в соцсетях. Пресс-секретарь руководителя республики Альви Каримов призвал “Ъ” «сначала дождаться выхода закона и посмотреть, какие там будут указаны критерии к содержанию крупных животных». «Но, разумеется, любые государственные законы в республике будут строго соблюдаться»,— заверил он. На вопрос “Ъ”, действительно ли Рамзан Кадыров держит у себя тигра, господин Каримов ответил: «У Рамзана Ахматовича никогда не было и нет привычки ради личных амбиций ограничивать среду обитания животных или же помещать животных в худшие условия, чем у них были». Вместе с тем он уточнил, что, «возможно, в случаях, когда животное содержалось в плохих условиях, его выкупали, лечили, помогали, и животное получало вторую жизнь».

Анна Васильева, Александр Черных