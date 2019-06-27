Путин: в России нет олигархов

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что в России на сегодняшний день нет олигархов. «У нас больше нет олигархов. Олигархи — это те, кто используют свою близость к власти для получения сверхвыгоды. У нас есть крупные компании, частные компании или с участием государства в капитале. Но я не знаю ни об одной крупной компании, которая пользовалась бы преференциями от близости к власти, таких в сущности нет»,— отметил президент.

При этом господин Путин заявил, что Центробанку удалось проделать хорошую работу по оздоровлению финансовой системы страны, отметив, что «неэффективные» и «полукриминальные» компании покидают рынок.

Отвечая же на замечание корреспондента FT о том, что реформа ЦБ удалась даже несмотря на жалобы многих олигархов на закрытия банков, Владимир Путин заметил, «что дело не в олигархах или крупных компаниях; штука в том, что это затрагивает, к сожалению, интересы депозиторов, обычных граждан. Но у нас есть регуляторная база, которая минимизирует финансовые потери граждан и создает определенную систему страховки для них. Но каждый случай должен рассматриваться индивидуально, конечно».