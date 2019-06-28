«Брусника» прорастет в Москве

На московском рынке недвижимости может появиться новый участник. Созданная в Тюмени компания «Брусника» ведет переговоры с St Michael (создана бывшими топ-менеджерами Coalco) о совместной реализации проекта по строительству жилого квартала «Зорге, 9» на северо-западе столицы. Это сложный объект для старта, указывают консультанты: с одной стороны промзона, с другой — парк.

Созданный в Тюмени девелопер «Брусника» выходит на московский рынок: компания ведет переговоры об участии в проекте «Зорге, 9» на северо-западе Москвы, рассказали “Ъ” в пресс-службе «Брусники». В компании подчеркивают, что сделки пока нет, но девелопер анализирует возможность партнерства в этом проекте и обсуждает разделение зон ответственности с владельцем площадки.

Квартал апартаментов бизнес-класса «Зорге, 9» занимает 1,27 га возле станции метро «Полежаевская», сейчас на объекте ведутся земляные работы. Проект принадлежит девелоперу St Michael, его в 2014 году основали бывшие топ-менеджеры Coalco и гендиректор типографии «Московские учебники и картолитография» Семен Линович, указано на сайте компании. В числе руководителей St Michael есть и публичные люди, например Денис Басс, который в 2006–2010 годах был вице-мэром Киева, а в 2012–2015 годах работал гендиректором Coalco.

Партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает стоимость «Зорге, 9» в 1 млрд руб., но есть вероятность, что «Брусника» выступит в качестве соинвестора. Инвестиции же в проект могут составить около 3–3,5 млрд руб., подсчитал консультант. Он отмечает, что «Зорге, 9» сложный проект, поскольку с одной стороны расположены теплоэлектростанция, опоры линии электропередачи и большая промзона, а с другой — парк «Березовая роща». В Knight Frank указывают и на конкурентное окружение: на соседнем участке ведется строительство еще одного комплекса — «Рихард» от ГК ФСК (ранее ФСК «Лидер»).

«Брусника» начала девелоперскую деятельность в 2005 году в Тюмени, основным владельцем компании указан Алексей Круковский. Компания входит в топ-50 девелоперов России и строит сейчас 16 жилых комплексов в пяти регионах, следует из Единого реестра застройщиков. В конце 2015 года у «Брусники» появился проект в Видном Московской области. По словам директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольги Широковой, за пределы домашних регионов рискуют выходить немногие застройщики, так как для успешной реализации проектов необходимо знать местный рынок и понимать целевую аудиторию. В то же время сейчас можно ожидать увеличения числа игроков на московском рынке жилья: например, могут прийти работающие в 15 городах компания «Талан» и ГК «Девелопмент-Юг».

Директор по сопровождению сделок в секторе недвижимости PwC в России Саян Цыренов указывает, что «Брусника» давно рассматривает различные проекты в Москве. Он считает, что по «Зорге, 9» наиболее вероятна сделка в формате land contribution, когда один участник сделки вносит проект с земельным участком и разрешительной документацией, а девелопер привлекает или дает финансирование и строит объект. Он считает, что выход «Брусники» на московский рынок логичен: в регионах маржинальность девелоперского бизнеса ограничена невысокой покупательной способностью.

Руководитель отдела стратегического консалтинга JLL Юлия Никуличева говорит, что удельная маржа в регионах обычно не превышает 10 тыс. руб. за 1 кв. м, тогда как в Москве показатель в несколько раз больше.

Елизавета Макарова