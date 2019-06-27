В Удмуртии планируют создать рыбный кластер по примеру Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики со ссылкой на министра Ольгу Абрамову.

«Рыбный кластер – это инструмент, который открывает нам новые горизонты. Наша общая цель – это увеличение объемов и формирование замкнутой цепочки производства, чтобы наши рыбоводные хозяйства были эффективными и прибыльными»,— заявила госпожа Абрамова на выездном совещании ассоциации ГКО «Росрыбхоз», которое прошло в Воткинском районе Удмуртии в ГУП «Рыбхоз "Пихтовка"».

Министр отметила, что к концу 2020 года в Удмуртии будут производить 2 тыс. тонн товарной рыбы. Это позволит повысить уровень потребления рыбы собственного производства на душу населения до 1,7 кг в год. Сейчас этот показатель составляет 800 грамм. По ее словам, «Пихтовка» уже включилась в эту работу – на бесплатной основе обеспечила фермерские рыбоводные хозяйства 5 млн. мальками прудового карпа. Сегодня на территории республики имеются 184 пруда, пригодные для выращивания товарной рыбы.

Ранее сообщалось, что ООО «УралПромГрупп» вложит 150 млн руб. в строительство рыболовного комплекса по выращиванию африканского сома. Инвестор планирует построить помещение площадью не менее 901 кв. м. Производительность комплекса составит 400 тонн рыбы в год. Период выхода на проектную мощность обозначен в 3-4 месяца после запуска.