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Открылся фитнес-бутик Let`s do Pilates

На западе Москвы открылась новая фитнес-студия Let`s do Pilates. Основной фокус здесь делается на индивидуальные тренировки с персональным подбором программ, частотой и интенсивностью работы. Также в студии проводятся занятия по направлениям pilates, gyrokinesis и функциональный тренинг в формате мини-группы до четырех человек.

Площадь фитнес-бутика составляет около 230 кв. м, она поделена на пять тренировочных зон: зона кардио, зона свободных весов, TRX-пространство, Gyrotonic-класс и зона pilates, оснащенная оборудованием Gratz.

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